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Tootmine lõpetatud
HD4681/55
1,7 liitrit 2400 W
Veetaseme näidik
Plast
Hingedega kaas
Juhtme saab ümber aluse kerida, seega on veekeetjat köögis lihtne paigutada.
Mitmeosaline ohutussüsteem kaitseks kuivalt sisselülitamise eest, automaatne väljalülitus vee keemaminekul
Kergesti loetav veetaseme näidik vasaku- ja paremakäeliseks kasutamiseks.
4.2
5-st
9
Auhinnad
Elżbieta Figura
28/11/2021
Polska
Bardzo wytrzymały
Czajnik jest super, dawno kupiony, działa bez zarzutu, ładny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD4681/55 Czajnik
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See arvustus tehti tootele HD4681/55 Czajnik
krzychow
20/05/2012
Polska
polecam
Wszystko tip top. Jedyna wada to to, że jest to najgłośniejszy znany mi czajnik. Ale za to b. szybko gotuje.
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See arvustus tehti tootele HD4681/00 Czajnik
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD4681/00 Czajnik
Ta89Enko
11/04/2019
Україна
Чайник, який чудово справляється зі своїм призначенням
Чайник, який чудово справляється зі своїм призначенням, і навіть більше того))) Я відразу помітила, що він зроблений з якісного пластику, що не має сторонніх запахів навіть при нагріванні. Не вмикається без води. При використанні 2 роки ні разу не протікав. Єдиним недоліком вважаю дизайн кришки через те, що вона зроблена на шарнірах
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See arvustus tehti tootele HD4681/05 Чайник
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD4681/05 Чайник