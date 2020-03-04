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Tootmine lõpetatud
Stiilne disain, mis on loodud kestma
See nutika disainiga veekeetja võimaldab kontrollida veekogust iga nurga alt ja filtreerib efektiivse mikrokiudfiltri abil veest välja katlakivi. Usaldusväärne ja tõhus keetmine pika kasutusea vältel!
1,5 l
2200 W
Plast
Kergesti loetav veetaseme näidik, mis on tänu läbipaistvale korpusele kontrolltav iga nurga alt. Stiilsed triibud tähistavad nutikalt nii vee kui ka tasside kogust.
Juhtmevaba 360° pööratav ümmargune alus lihtsustab tõstmist ja kohaleasetamist.
Juhtme saab ümber aluse kerida, seega on veekeetjat köögis lihtne paigutada.
Auhinnad
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
PAVELLA
04/03/2020
România
Kinnitatud ostja
UN PRODUS EXCELENT
EXECELENT ,PENTRU MINE PRODUSELE PHILIPS RAMÂN NR. 1
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9336/21 Fierbător
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9336/21 Fierbător