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  • Stiilne disain, mis on loodud kestma
  • Stiilne disain, mis on loodud kestma
  • Stiilne disain, mis on loodud kestma
  • Stiilne disain, mis on loodud kestma

Tootmine lõpetatud

Daily CollectionVeekeetja

HD9334/20

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Stiilne disain, mis on loodud kestma

See nutika disainiga veekeetja võimaldab kontrollida veekogust iga nurga alt ja filtreerib efektiivse mikrokiudfiltri abil veest välja katlakivi. Usaldusväärne ja tõhus keetmine pika kasutusea vältel!

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Läbipaistev konstruktsioon võimaldab vee kogust kontrollida

Stiilne disain, mis on loodud kestma

  • 1,5 l

  • 2200 W

  • Plast

360° intuitiivne veetaseme näidik

360° intuitiivne veetaseme näidik

Kergesti loetav veetaseme näidik, mis on tänu läbipaistvale korpusele kontrolltav iga nurga alt. Stiilsed triibud tähistavad nutikalt nii vee kui ka tasside kogust.

Juhtmevaba 360° pööratav ümmargune alus lihtsustab tõstmist ja kohaleasetamist

Juhtmevaba 360° pööratav ümmargune alus lihtsustab tõstmist ja kohaleasetamist

Juhtmevaba 360° pööratav ümmargune alus lihtsustab tõstmist ja kohaleasetamist.

Toitejuhtme kerija kergendab hoiustamist

Toitejuhtme kerija kergendab hoiustamist

Juhtme saab ümber aluse kerida, seega on veekeetjat köögis lihtne paigutada.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-612378

Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

04/03/2020

România

România

Kinnitatud ostja

UN PRODUS EXCELENT

EXECELENT ,PENTRU MINE PRODUSELE PHILIPS RAMÂN NR. 1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9336/21 Fierbător

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9336/21 Fierbător

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