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Airfryeri muffinivormide tarvik
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HD9909/00
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Kõigile Airfryeritele mõeldud lihtsasti kasutatavate muffinivormidega saate pakkuda perele, sõpradele või iseendale imemaitsvaid muffineid või keekse. Värvilised muffinivormid on valmistatud lõhnatust silikoonist, mis teeb eemaldamise, hoiustamise ja puhastamise lihtsaks!
Philips Airfryerist eraldub valget suitsu.
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