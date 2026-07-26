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Airfryeri muffinivormide tarvik

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Airfryeri muffinivormide tarvik

HD9909/00

Airfryeri muffinivormide tarvik

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Kõigile Airfryeritele mõeldud lihtsasti kasutatavate muffinivormidega saate pakkuda perele, sõpradele või iseendale imemaitsvaid muffineid või keekse. Värvilised muffinivormid on valmistatud lõhnatust silikoonist, mis teeb eemaldamise, hoiustamise ja puhastamise lihtsaks!

  • PDF fail
  • 26 July 2026

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