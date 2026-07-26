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Viva kollektsioon Airfryer
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HD9925/00
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Spetsiaalse Philips Airfryeri küpsetustarvikuga HD9925/00 saate valmistada kõiki oma lemmikküpsetisi. Küpsetage maitsvaid kooke, leiba, gratääne, pirukaid ja palju muud lihtsasti, kiiresti ja tervislikult!
Philips Airfryerist eraldub valget suitsu.
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