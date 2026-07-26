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Viva kollektsioon Airfryer

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Viva kollektsioonAirfryer

HD9925/00

Viva kollektsioon Airfryer

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Spetsiaalse Philips Airfryeri küpsetustarvikuga HD9925/00 saate valmistada kõiki oma lemmikküpsetisi. Küpsetage maitsvaid kooke, leiba, gratääne, pirukaid ja palju muud lihtsasti, kiiresti ja tervislikult!

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  • 26 July 2026

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