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Tootmine lõpetatud
HP4680/00
Tehke endale unelmate soengud
Maailm kuulub tüdrukutele. Girl Glami universaalsel juustekoolutajal on viis soengutarvikut, et saaksite muuta oma soengut kohe, kui muudate oma meelt. Täiuslik koolutaja kaunitele tüdrukutele, kes soovivad olla isikupärased.
5 otsakuga
Keraamilised plaadid libisevad kergesti läbi juuste ja muudavad need täiuslikult läkivateks.
Voltija annab juustele laheda tekstuuri.
Kõige ilusamate spiraallokkide saamiseks lihtsalt keerutage juuksed ümber spiraali.See pole kunagi olnud nii lihtne!
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