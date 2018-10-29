Tehke endale unelmate soengud

Maailm kuulub tüdrukutele. Girl Glami universaalsel juustekoolutajal on viis soengutarvikut, et saaksite muuta oma soengut kohe, kui muudate oma meelt. Täiuslik koolutaja kaunitele tüdrukutele, kes soovivad olla isikupärased.