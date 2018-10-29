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Tootmine lõpetatud

Multifunktsionaalne koolutaja

HP4680/00

Tehke endale unelmate soengud

Maailm kuulub tüdrukutele. Girl Glami universaalsel juustekoolutajal on viis soengutarvikut, et saaksite muuta oma soengut kohe, kui muudate oma meelt. Täiuslik koolutaja kaunitele tüdrukutele, kes soovivad olla isikupärased.

Kuva kõik eelised

Girl Glam

Tehke endale unelmate soengud

  • 5 otsakuga

Sirgendaja lisatarvik ilusate siledate juuste saamiseks

Keraamilised plaadid libisevad kergesti läbi juuste ja muudavad need täiuslikult läkivateks.

Voltija tekstuuri lisamiseks

Voltija tekstuuri lisamiseks

Voltija annab juustele laheda tekstuuri.

Pealekeerutamise spiraal ilusate spiraallokkide tegemiseks

Kõige ilusamate spiraallokkide saamiseks lihtsalt keerutage juuksed ümber spiraali.See pole kunagi olnud nii lihtne!

Tehnilised andmed

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.