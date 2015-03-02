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Tootmine lõpetatud

Föön

HP8116/00

4.7

| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Parem hooldus sinu juustele

Võtke uue 1400 W fööniga Care &Control kontroll föönitamiskogemuse üle

Kuva kõik eelised

Föön Care&Control

Parem hooldus sinu juustele

  • 1400 W

  • Care&Control

  • Kokkupandav

1400 W kiire ja õrn kuivatamine

1400 W kiire ja õrn kuivatamine

1400 W fööni optimaalne õhuvoog ja õrn kuivatusvõimsus annavad iga päev kauni tulemuse.

Kolm muudetavat seadet paremaks kasutuskontrolliks

Kolm muudetavat seadet paremaks kasutuskontrolliks

Kiirust ja kuumust saab täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks lihtsalt reguleerida. Kolme muudetava seadega saate kindlasti soovitud tulemuse.

Kokkupandav käepide kaasaskandmise hõlbustamiseks

Kokkupandav käepide kaasaskandmise hõlbustamiseks

Sellel föönil on kokkupandav käepide, mistõttu on tegemist väikese, kompaktse fööniga, mida saab lihtsalt pakkida kõige väiksemasse kohta ning mida võite kaasa võtta peaaegu kõikjale.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Pilt: AWARD-612375

Arvustused

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4.7

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
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02/03/2015

Polska

Polska

Świetna suszarka ze składaną rączką.

Suszarka do włosów o mocy 1400 Posiada wąski koncentrator. Działanie koncentratora polega na skupianiu nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie przez otwór i kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia precyzyjne modelowanie, wprowadzanie ostatnich poprawek i wykańczanie fryzury. Bezpieczne suszenie dzięki 2 elastycznym ustawieniom prędkości Wygodny zaczep do zawieszania.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8116/00 Suszarka do włosów

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8116/00 Suszarka do włosów

25/02/2015

Polska

Polska

Super produkt

Jestem z niej bardzo zadowolona, kupiłam ją w okresie kiedy nie miałam zbyt dużo pieniędzy a to była niezbyt droga suszarka. jak na tą cenę nie mogłam lepiej trafić, na dodatek bardzo ładnie wygląda :)

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See arvustus tehti tootele HP8116/00 Suszarka do włosów

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8116/00 Suszarka do włosów

10/08/2019

Україна

Україна

в дорогу те що треба

купила в місцевому магазині в дорогу. в валізі займає небагато місця, потім ще позичала подругам. усі задоволені. з часом ручка погано розкладалася і треба було підтримувати її пальцем. при перенагріванні переставав працювати і треба було чекати доки охолоне. а так волосся сушить добре, є гаряче і холодне повітря.

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See arvustus tehti tootele HP8116/70 Hairdryer

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8116/70 Hairdryer

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.