30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Liitu uudiskirjaga ja võida!
Liitu Philipsi uudiskirjaga ja osale loosimises ning võida Aqua Edition föön-koolutaja 9000 seeria SenseIQ tehnoloogiaga.
32
p
Päevad
06
t
Tunnid
41
m
Minutid
44
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
Parem hooldus sinu juustele
Võtke uue 1400 W fööniga Care &Control kontroll föönitamiskogemuse üle
1400 W
Care&Control
Kokkupandav
1400 W fööni optimaalne õhuvoog ja õrn kuivatusvõimsus annavad iga päev kauni tulemuse.
Kiirust ja kuumust saab täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks lihtsalt reguleerida. Kolme muudetava seadega saate kindlasti soovitud tulemuse.
Sellel föönil on kokkupandav käepide, mistõttu on tegemist väikese, kompaktse fööniga, mida saab lihtsalt pakkida kõige väiksemasse kohta ning mida võite kaasa võtta peaaegu kõikjale.
Auhinnad
4.7
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
iwko24
02/03/2015
Polska
Świetna suszarka ze składaną rączką.
Suszarka do włosów o mocy 1400 Posiada wąski koncentrator. Działanie koncentratora polega na skupianiu nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie przez otwór i kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia precyzyjne modelowanie, wprowadzanie ostatnich poprawek i wykańczanie fryzury. Bezpieczne suszenie dzięki 2 elastycznym ustawieniom prędkości Wygodny zaczep do zawieszania.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8116/00 Suszarka do włosów
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8116/00 Suszarka do włosów
olena262
25/02/2015
Polska
Super produkt
Jestem z niej bardzo zadowolona, kupiłam ją w okresie kiedy nie miałam zbyt dużo pieniędzy a to była niezbyt droga suszarka. jak na tą cenę nie mogłam lepiej trafić, na dodatek bardzo ładnie wygląda :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8116/00 Suszarka do włosów
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8116/00 Suszarka do włosów
helen2018
10/08/2019
Україна
в дорогу те що треба
купила в місцевому магазині в дорогу. в валізі займає небагато місця, потім ще позичала подругам. усі задоволені. з часом ручка погано розкладалася і треба було підтримувати її пальцем. при перенагріванні переставав працювати і треба було чекати доки охолоне. а так волосся сушить добре, є гаряче і холодне повітря.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8116/70 Hairdryer
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8116/70 Hairdryer