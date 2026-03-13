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Saumikser
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HR1350
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User Manual Philips
Philipsi võimsa 250 W mootoriga saumikser aitab hõlpsalt valmistada täiuslikke suppe, püreesid ja segusid.
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