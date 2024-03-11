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saumikser
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HR1357
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User Manual Philips
Philipsi saumikseris on ühendatud 300-vatine võimsus ja kaksiktoimeline tiiviknuga, pakkudes võimalust valmistada suurepäraseid, ühtlaseid suppe, püreesid ja segusid. Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib.
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