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HR1357

saumikser

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips

  • PDF fail, 1.1 MB
  • 11 March 2024

Philipsi saumikseris on ühendatud 300-vatine võimsus ja kaksiktoimeline tiiviknuga, pakkudes võimalust valmistada suurepäraseid, ühtlaseid suppe, püreesid ja segusid. Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib.

  • PDF fail
  • 31 March 2024

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