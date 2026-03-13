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Daily Collection Saumikser

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Daily CollectionSaumikser

HR1363/00

Daily Collection Saumikser

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips Daily Collection Hand blender

  • PDF fail, 839.9 kB
  • 13 March 2026

Philipsi saumikser ühendab 600 W võimsuse ja kaksiktoimega tiiviknoa, valmistades sekunditega imelisi segusid. Tervislike ja hõrkude koduste toitude tegemine pole kunagi lihtsam olnud.

  • PDF fail
  • 5 September 2026

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