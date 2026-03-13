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Daily Collection Saumikser
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HR1363/00
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User Manual Philips Daily Collection Hand blender
Philipsi saumikser ühendab 600 W võimsuse ja kaksiktoimega tiiviknoa, valmistades sekunditega imelisi segusid. Tervislike ja hõrkude koduste toitude tegemine pole kunagi lihtsam olnud.
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