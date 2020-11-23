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Tootmine lõpetatud
HR1372/90
Rohkem võimsust professionaalseteks tulemusteks
Värsket ja kvaliteetset toitu hindab iga kodukokk. Kuid selle tegemiseks ei pea olema kulinaariaspetsialist. Philipsi uue saumikseriga saavutate kergesti ja lihtsalt professionaalseid tulemusi ka oma köögis.
700 W
Met. otsak, kahepoolne tera
Hakkija ja 2 lisatarvikut
5 kiirust ja turbo
Philipsi saumikseri kaksiktoimeline tiiviknuga lõikab nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt.
Philipsi saumikseri XL-hakkija tarvikuga (1000 ml) saate sekunditega hakkida suuri koguseid liha, maitserohelist, pähkleid, juustu, šokolaadi ja sibulaid.
3.8
5-st
12
Auhinnad
Liora1
23/11/2020
Україна
Многофункциональный трудяга!
11 лет - измельчает,взбивает,пюрирует! Это самый лучший блендер на рынке! Лучше - нет! Не хватает только кубикорезки (как в модели HR1679/90)
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See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер
olganizhno
21/06/2019
Україна
Задоволена на 99%.
Користуюсь такою моделлю вже близько 10 років (навіть і не згадаю точно). Дуже задоволена. Для мене особисто мінусів виявилося два (але не суттєві): - коли потрібно ДУЖЕ довго збивати білок, то знімна насадка дуже сильно нагрівається. Одного разу аж гаряче було. Але така необхідність довго щось збивати буває дуже рідко (раз на рік не частіше). - досить шумний. Було б круто, якби він працював тихіше. Але, що стосується роботи блендера загалом - ДУЖЕ і ДУЖЕ задоволена. Для мене він - незамінний помічник!
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See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер
Артем1
20/06/2019
Україна
цей продукут має чудові функції за невисоку ціну
Функціональність та надійність - на висоті. Буде цікавий як сім'ям з маленькою дитиною, так і тим хто любить готувати різні цікаві страви
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See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер