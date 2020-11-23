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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1372/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
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  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1372/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender

Tootmine lõpetatud

Pure Essentials CollectionSaumikser

HR1372/90

3.8

| (12) Auhinnad

Rohkem võimsust professionaalseteks tulemusteks

Värsket ja kvaliteetset toitu hindab iga kodukokk. Kuid selle tegemiseks ei pea olema kulinaariaspetsialist. Philipsi uue saumikseriga saavutate kergesti ja lihtsalt professionaalseid tulemusi ka oma köögis.

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Võimas, 700 W mootor ja kaksiktoimega terad

Rohkem võimsust professionaalseteks tulemusteks

  • 700 W

  • Met. otsak, kahepoolne tera

  • Hakkija ja 2 lisatarvikut

  •  5 kiirust ja turbo

Kaksiktoimeline tiiviknuga

Kaksiktoimeline tiiviknuga

Philipsi saumikseri kaksiktoimeline tiiviknuga lõikab nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt.

Mitu kiirust ja turbo-nupp

Mitu kiirust ja turbo-nupp

Suurte koguste hakkimiseks on XL-hakkija tarvik

Suurte koguste hakkimiseks on XL-hakkija tarvik

Philipsi saumikseri XL-hakkija tarvikuga (1000 ml) saate sekunditega hakkida suuri koguseid liha, maitserohelist, pähkleid, juustu, šokolaadi ja sibulaid.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.8

5-st

12

Auhinnad

2

23/11/2020

Україна

Україна

Многофункциональный трудяга!

11 лет - измельчает,взбивает,пюрирует! Это самый лучший блендер на рынке! Лучше - нет! Не хватает только кубикорезки (как в модели HR1679/90)

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See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

21/06/2019

Україна

Україна

Задоволена на 99%.

Користуюсь такою моделлю вже близько 10 років (навіть і не згадаю точно). Дуже задоволена. Для мене особисто мінусів виявилося два (але не суттєві): - коли потрібно ДУЖЕ довго збивати білок, то знімна насадка дуже сильно нагрівається. Одного разу аж гаряче було. Але така необхідність довго щось збивати буває дуже рідко (раз на рік не частіше). - досить шумний. Було б круто, якби він працював тихіше. Але, що стосується роботи блендера загалом - ДУЖЕ і ДУЖЕ задоволена. Для мене він - незамінний помічник!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

20/06/2019

Україна

Україна

цей продукут має чудові функції за невисоку ціну

Функціональність та надійність - на висоті. Буде цікавий як сім'ям з маленькою дитиною, так і тим хто любить готувати різні цікаві страви

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.