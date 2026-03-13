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HR1538/60

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips Mixer - English (US)

  • PDF fail, 839.2 kB
  • 13 March 2026

Aluse, nõu ja raputussõelaga Philipsi mikser aitab valmistada maitsvaid koduseid kooke, pirukaid ja leiba. Selle võimas 200 W mootor, 3 kiirust, visplid ja tainakonksud teevad segamise lõbusaks ja kergeks.

  • PDF fail
  • 29 March 2026

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