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HR1538/60
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User Manual Philips Mixer - English (US)
Aluse, nõu ja raputussõelaga Philipsi mikser aitab valmistada maitsvaid koduseid kooke, pirukaid ja leiba. Selle võimas 200 W mootor, 3 kiirust, visplid ja tainakonksud teevad segamise lõbusaks ja kergeks.
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