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Tootmine lõpetatud
Valmistab kergesti koduseid delikatesse
Philipsi mikser aitab teil valmistada maitsvaid koduseid delikatesse. Võimas 350 W mootor, kolm kiirust ja valitud visplid ning tainakonksud teevad ka tihedama taina valmistamise kergeks. Hoiustamiskarp teeb imelihtsaks selle hoiustamise.
400 W
Roostevabast terasest visplid
Tainakonksud koos hoiustamiskarbiga
Philipsi mikseri kaks roostevabast terasest visplit ja tainakonksud, et saaksite kõik oma retseptides ettenähtud vahustamis-/segamis- ja sõtkumistoimingud täiuslikult teha.
5.0
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Ісіда
06/11/2020
Україна
Міксер чудовий!
Дуже гарно працює, надійний помічник на кухні. Дуже задоволена що його придбала!
Positiivsed omadused
Кількість скоростей.
Negatiivsed omadused
Незнашла
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2020-05-06
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2020-05-06
Roxy17
05/11/2020
Україна
Справжній помічник на кухні!
Міксер є незамінним помічником при приготуванні біскітів, пісочного тіста та домашнього майонезу. А ше я навчилася готувати домашній зефір на агарі. Мій міксер чудово з цим справляється!!!
Positiivsed omadused
100%
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2018-11-05
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2018-11-05
05/11/2020
Україна
Классный миксер
Даже и не знала, что за такие деньги можно купить на столько хорошую и качественную вещь! Миксер хорош во всем, он легкий, его удобно держать, тихий в работе, мощности хватает и на белки и на любой замес теста. Советую, берите не ошибётесь!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2019-10-05
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2019-10-05