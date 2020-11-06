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  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse

Tootmine lõpetatud

Käsimikserid

HR1561/80

5

| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Valmistab kergesti koduseid delikatesse

Philipsi mikser aitab teil valmistada maitsvaid koduseid delikatesse. Võimas 350 W mootor, kolm kiirust ja valitud visplid ning tainakonksud teevad ka tihedama taina valmistamise kergeks. Hoiustamiskarp teeb imelihtsaks selle hoiustamise.

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Võimas, 400 W mootor

Valmistab kergesti koduseid delikatesse

  • 400 W

  • Roostevabast terasest visplid

  • Tainakonksud koos hoiustamiskarbiga

Võimas, 400 W mootor

Võimas, 400 W mootor

Komplektis on hoiustamiskarp

Komplektis on visplid ja tainasegamiskonksud

Komplektis on visplid ja tainasegamiskonksud

Philipsi mikseri kaks roostevabast terasest visplit ja tainakonksud, et saaksite kõik oma retseptides ettenähtud vahustamis-/segamis- ja sõtkumistoimingud täiuslikult teha.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

06/11/2020

Україна

Україна

Міксер чудовий!

Дуже гарно працює, надійний помічник на кухні. Дуже задоволена що його придбала!

Positiivsed omadused

Кількість скоростей.

Negatiivsed omadused

Незнашла

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2020-05-06

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2020-05-06

05/11/2020

Україна

Україна

Справжній помічник на кухні!

Міксер є незамінним помічником при приготуванні біскітів, пісочного тіста та домашнього майонезу. А ше я навчилася готувати домашній зефір на агарі. Мій міксер чудово з цим справляється!!!

Positiivsed omadused

100%

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2018-11-05

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2018-11-05

05/11/2020

Україна

Україна

Классный миксер

Даже и не знала, что за такие деньги можно купить на столько хорошую и качественную вещь! Миксер хорош во всем, он легкий, его удобно держать, тихий в работе, мощности хватает и на белки и на любой замес теста. Советую, берите не ошибётесь!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2019-10-05

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2019-10-05

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.