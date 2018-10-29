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  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse

Tootmine lõpetatud

Mikser

HR1562/03

Valmistab kergesti koduseid delikatesse

Philipsi mikser aitab valmistada maitsvaid koduseid kooke, pirukaid ja leiba kogu pere jaoks. Selle võimas 300 W mootor, 5 kiirust ja visplid aitavad kergesti saada soovitud tulemuse.

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Võimas, 300 W mootor

Valmistab kergesti koduseid delikatesse

  • 300 W

  • Viis kiirust ja turbofunktsioon

  • Roostevabast terasest visplid

  • Tainakonksud

Võimas 300-vatine mootor

Võimas 300-vatine mootor

Võimas 300-vatine mootor saab hakkama erinevate koostisosade peenestamisega.

Mitu kiirust ja turbo-funktsioon

Mitu kiirust ja turbo-funktsioon

Mitu kiirust ja turbofunktsioon täiusliku tulemuse saavutamiseks.

Täiuslik vahustamine ja segamine

Täiuslik vahustamine ja segamine

Roostevabast terasest visplid, et saaksite kõik oma retseptides ettenähtud vahustamis/segamistoimingud täiuslikult teha.

Tehnilised andmed

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.