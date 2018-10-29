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Tootmine lõpetatud
HR1562/03
Valmistab kergesti koduseid delikatesse
Philipsi mikser aitab valmistada maitsvaid koduseid kooke, pirukaid ja leiba kogu pere jaoks. Selle võimas 300 W mootor, 5 kiirust ja visplid aitavad kergesti saada soovitud tulemuse.
300 W
Viis kiirust ja turbofunktsioon
Roostevabast terasest visplid
Tainakonksud
Võimas 300-vatine mootor saab hakkama erinevate koostisosade peenestamisega.
Mitu kiirust ja turbofunktsioon täiusliku tulemuse saavutamiseks.
Roostevabast terasest visplid, et saaksite kõik oma retseptides ettenähtud vahustamis/segamistoimingud täiuslikult teha.
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