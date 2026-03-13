TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Käsimikserid

Tootmine lõpetatud

Tugi

Käsimikserid

HR1571/30

Käsimikserid

Tootmine lõpetatud

Mine e-poodi

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips

  • PDF fail, 796 kB
  • 13 March 2026

Philipsi Fleximixi funktsiooniga mikser valmistab üliühtlast ja tükkideta segu. Selle võimas 400 W mootor, 3 kiirust ning sobivad ribavisplid ja tainakonksud muudavad ka raskema taigna valmistamise kergeks.

  • PDF fail
  • 29 March 2026

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata