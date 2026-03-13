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HR1571/30
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User Manual Philips
Philipsi Fleximixi funktsiooniga mikser valmistab üliühtlast ja tükkideta segu. Selle võimas 400 W mootor, 3 kiirust ning sobivad ribavisplid ja tainakonksud muudavad ka raskema taigna valmistamise kergeks.
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