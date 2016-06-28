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Tootmine lõpetatud
Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
Philipsi Daily Collectioni saumikseris on ühendatud 550 W võimsus ja ainulaadse disainiga alus. Tulemuseks on suurepäraselt sametised supid, püreed ja kokteilid. Tervislike toitude tegemine pole kunagi lihtsam olnud.
550 W, metallist segamisotsak
ProMix
0,5 l nõu
Üks kiirus
Philipsi saumikseri kahe nupuvajutusega vabastussüsteemi abil on saumikseri vart puhastamise hõlbustamiseks lihtne eemaldada.
Üks lüliti hõlpsaks kasutamiseks.
Daily Collectioni saumikseril on iga suurusega käele sobiv õhuke käepide.
4.3
5-st
44
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
MaZAaKTM
28/06/2016
Latvija
Kinnitatud ostja
Pilda savas funkcijas
Lieliski palīdz pagatavot mazulim biezenīšus ( ērti lietot un mazgāt )
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1600/00 Rokas blenderis
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1600/00 Rokas blenderis
burbuls65
21/08/2018
Lietuva
Philips“ Daily Collection Rankinis maišytuvas HR1600/00 550 w
Unikalu, nes paprastas, bet ne prastas. Labai patogiai laikyti rankoje. Pomidorai ir paprikos jau sutrinti su visomis zievelemis. Peiliukas - Liuks.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1600/00 Rankinis maišytuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1600/00 Rankinis maišytuvas
faris28
28/06/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Bllender przyjacielem nie tylko kobiety fit
Użytkuję już dosyć długo blender Philips z kolekcji Daily. Doskonałe urządzenie. Bardzo przydatne na co dzień w robieniu koktajli, a także super pomocnik przy robieniu zupy - krem. Ma metalową kolbę, przez co bez problemu można zblendować gorące płyny, do tego końcówka kielichowa, która nie rozpryskuje wkoło płynu. Dobrze radzi sobie też z mrożonymi owocami.Dodatkowym dla mnie plusem jest to, że jest stabilny, można go "postawić" w garnku, podczas gdy sięga się np. po przyprawy, nie trzeba go odkładać na bok. Zdecydowanie polecam ten produkt.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny