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  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada

Tootmine lõpetatud

Daily CollectionSaumikser

HR1604/90

4.3

| (44) Auhinnad | 86% soovitab seda toodet

Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada

Philipsi Daily Collectioni saumikseris on ühendatud 550 W võimsus ja ainulaadse disainiga alus. Tulemuseks on suurepäraselt sametised supid, püreed ja kokteilid. Tervislike toitude tegemine pole kunagi lihtsam olnud.

Kuva kõik eelised

tulemuseks on täiuslikud supid, püreed ja kokteilid

Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada

  • 550 W, metallist segamisotsak

  • ProMix

  • 0,5 l nõu

  • Üks kiirus

Kahe nupuvajutusega vabastussüsteem saumikseri varre hõlpsaks eemaldamiseks

Kahe nupuvajutusega vabastussüsteem saumikseri varre hõlpsaks eemaldamiseks

Philipsi saumikseri kahe nupuvajutusega vabastussüsteemi abil on saumikseri vart puhastamise hõlbustamiseks lihtne eemaldada.

Üks lüliti

Üks lüliti

Üks lüliti hõlpsaks kasutamiseks.

Iga suurusega käele sobiv õhuke käepide

Iga suurusega käele sobiv õhuke käepide

Daily Collectioni saumikseril on iga suurusega käele sobiv õhuke käepide.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

44

Auhinnad

86%

soovitab seda toodet

28/06/2016

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Pilda savas funkcijas

Lieliski palīdz pagatavot mazulim biezenīšus ( ērti lietot un mazgāt )

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1600/00 Rokas blenderis

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1600/00 Rokas blenderis

21/08/2018

Lietuva

Lietuva

Philips“ Daily Collection Rankinis maišytuvas HR1600/00 550 w

Unikalu, nes paprastas, bet ne prastas. Labai patogiai laikyti rankoje. Pomidorai ir paprikos jau sutrinti su visomis zievelemis. Peiliukas - Liuks.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1600/00 Rankinis maišytuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1600/00 Rankinis maišytuvas

28/06/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Bllender przyjacielem nie tylko kobiety fit

Użytkuję już dosyć długo blender Philips z kolekcji Daily. Doskonałe urządzenie. Bardzo przydatne na co dzień w robieniu koktajli, a także super pomocnik przy robieniu zupy - krem. Ma metalową kolbę, przez co bez problemu można zblendować gorące płyny, do tego końcówka kielichowa, która nie rozpryskuje wkoło płynu. Dobrze radzi sobie też z mrożonymi owocami.Dodatkowym dla mnie plusem jest to, że jest stabilny, można go "postawić" w garnku, podczas gdy sięga się np. po przyprawy, nie trzeba go odkładać na bok. Zdecydowanie polecam ten produkt.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.