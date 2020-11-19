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Tootmine lõpetatud
800 W
Kiirpuhastus
2 l, XL toru
Tilgalukk
Philipsi mahlapress on esimene puhastuseelse funktsiooniga tsentrifugaalne mahlapress turul. Lükkurisse vett valades tekib seadmes veepurse, millega loputatakse kaanelt minema kõik soovimatud vlijalihakiud. Nii on sõela kergem puhastada.
Tänu QuickCleani tehnoloogiale on Philipsi mahlapressi kerge puhastada. Selleks kulub nüüd vaid 1 minut – seda tänu seadmesisesele viljalihanõule ja siledatele pindadele.
Kogu viljaliha kogutakse sinna, kus see peaks olema: Philipsi mahlapressi viljalihanõusse. Seega ei pea enam viljaliha eemaldama teistelt osadelt, näiteks kaanelt. Tänu ümarale kujule ja nurkade ning pragudeta siledatele pindadele saab viljaliha kergelt kätte ning nõud on palju lihtsam puhastada.
5.0
5-st
16
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Lvenok
19/11/2020
Україна
Это какое то чудо! Суперрр
Это чудо -соковыжималка!Отличный отжим и вкуснячие соки ,пьем всей семьёй ,очень довольны таким высоким качеством Philips за такие бюджетные деньги.Пользуемся с удовольствием всей семьёй и пьем каждое утро соки из нашей чудо соковыжималочки♥️Спасибо большое!
Positiivsed omadused
Конечно да
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Andrei2020
18/11/2020
Україна
Чудова соковижималка для домашніх умов.
Вже рік користуємося даним обладнанням. сік віджимає добре. Прикрасний тим, що можна віджимати цілі фрукти та овочі. якщо правильно користуватися то ніде не протікає, головне слідкувати вчасно за відстійником. Виробом задоволений, рекомендую.
Positiivsed omadused
+++++
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Я есть Я))
18/11/2020
Україна
Цена=Качество!Лучшая соковыжималка!Рекомендую всем
Это лучшая соковыжималка в моей жизни !Цена соответствует качеству! Ребенок и я в восторге от того, насколько она легка в использовании: -сок получается мгновенно; -достаточно мощная, с легкостью получается сок не только из яблок и стеблей сельдерея, а и более твердых продуктов(делали сок из тыквы, моркови и свеклы). -не скачет по столу, так как она на специальных присосках; - легко разбирается и быстро моется; -компактна, занимает мало места. Рекомендую всем!
Positiivsed omadused
мощность, компактность, функция самоочищения, мало деталей, быстро моется
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/80 Соковижималка