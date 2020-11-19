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  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist

Tootmine lõpetatud

Viva kollektsioonMahlapress

HR1855/80

5
| (16) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Rohkem mahla, vähem askeldamist
See Philipsi mahlapress pigistab puu- ja köögiviljadest veelgi rohkem mahla välja. Tänu uudsele QUICKClean-tehnoloogiale käib puhastamine ühe minutiga. Nautige iga päev tervislikku kodus valmistatud mahla!
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Valmistab korraga kuni kaks liitrit mahla ja puhastab

Rohkem mahla, vähem askeldamist

  • 800 W

  • Kiirpuhastus

  • 2 l, XL toru

  • Tilgalukk

Puhastuseelne funktsioon loputab ära kõik soovimatud viljalihakiud

Puhastuseelne funktsioon loputab ära kõik soovimatud viljalihakiud

Philipsi mahlapress on esimene puhastuseelse funktsiooniga tsentrifugaalne mahlapress turul. Lükkurisse vett valades tekib seadmes veepurse, millega loputatakse kaanelt minema kõik soovimatud vlijalihakiud. Nii on sõela kergem puhastada.

Tehnoloogia QuickClean

Tehnoloogia QuickClean

Tänu QuickCleani tehnoloogiale on Philipsi mahlapressi kerge puhastada. Selleks kulub nüüd vaid 1 minut – seda tänu seadmesisesele viljalihanõule ja siledatele pindadele.

Viljaliha koguneb ühte kohta ning seda on lihtne ära visata

Viljaliha koguneb ühte kohta ning seda on lihtne ära visata

Kogu viljaliha kogutakse sinna, kus see peaks olema: Philipsi mahlapressi viljalihanõusse. Seega ei pea enam viljaliha eemaldama teistelt osadelt, näiteks kaanelt. Tänu ümarale kujule ja nurkade ning pragudeta siledatele pindadele saab viljaliha kergelt kätte ning nõud on palju lihtsam puhastada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

16

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

19/11/2020

Україна

Україна

Это какое то чудо! Суперрр

Это чудо -соковыжималка!Отличный отжим и вкуснячие соки ,пьем всей семьёй ,очень довольны таким высоким качеством Philips за такие бюджетные деньги.Пользуемся с удовольствием всей семьёй и пьем каждое утро соки из нашей чудо соковыжималочки♥️Спасибо большое!

Positiivsed omadused

Конечно да

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

18/11/2020

Україна

Україна

Чудова соковижималка для домашніх умов.

Вже рік користуємося даним обладнанням. сік віджимає добре. Прикрасний тим, що можна віджимати цілі фрукти та овочі. якщо правильно користуватися то ніде не протікає, головне слідкувати вчасно за відстійником. Виробом задоволений, рекомендую.

Positiivsed omadused

+++++

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

18/11/2020

Україна

Україна

Цена=Качество!Лучшая соковыжималка!Рекомендую всем

Это лучшая соковыжималка в моей жизни !Цена соответствует качеству! Ребенок и я в восторге от того, насколько она легка в использовании: -сок получается мгновенно; -достаточно мощная, с легкостью получается сок не только из яблок и стеблей сельдерея, а и более твердых продуктов(делали сок из тыквы, моркови и свеклы). -не скачет по столу, так как она на специальных присосках; - легко разбирается и быстро моется; -компактна, занимает мало места. Рекомендую всем!

Positiivsed omadused

мощность, компактность, функция самоочищения, мало деталей, быстро моется

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.