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  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt

Tootmine lõpetatud

Daily CollectionKannmikser

HR2000/50

4.5

| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt

Philipsi mikseri 400-vatine mootor, 1,5-liitrine kann ja viieharuline lõiketera jätavad täiusliku lõpptulemuse. See teeb töö hõlpsaks.

Kuva kõik eelised

Viieharuline lõiketera ja 400 W mootor

Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt

  • 400 W

  • 1,5-liitrine plastkann

  • Kaks kiirust ja impulssrežiim

  • Viieharuline lõiketera

2-aastane garantii

2-aastane garantii

Täielik 2-aastane garantii.

Kõik osad on masinpestavad

Kõik osad on masinpestavad

Kõiki eemaldatavaid osi saab nõudepesumasinas pesta.

Purunemiskindel kann

Purunemiskindel kann

Tugevdatud plastist kannu puhul ei pea te muretsema selle purunemise pärast.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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4.5

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

04/10/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Produkt jest SUPER !!!

Doskonały do koktajli, super rozdrabnia lód itp. POLECAM

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2000/70 Blender

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2000/70 Blender

10/11/2013

Polska

Polska

Fajny blender

Bardzo fajny i prosty blender. Dzieki wyciąganemu ostrzu można go łatwo myć.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2000/50 Blender

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2000/50 Blender

22/09/2013

Polska

Polska

Dobry za rozsądną cenę

Jest duży, ale dzięki temu pomieści dużo składników.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2000/70 Blender

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2000/70 Blender

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.