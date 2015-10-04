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Philipsi mikseri 400-vatine mootor, 1,5-liitrine kann ja viieharuline lõiketera jätavad täiusliku lõpptulemuse. See teeb töö hõlpsaks.
400 W
1,5-liitrine plastkann
Kaks kiirust ja impulssrežiim
Viieharuline lõiketera
Täielik 2-aastane garantii.
Kõiki eemaldatavaid osi saab nõudepesumasinas pesta.
Tugevdatud plastist kannu puhul ei pea te muretsema selle purunemise pärast.
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Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
patiauto
04/10/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Produkt jest SUPER !!!
Doskonały do koktajli, super rozdrabnia lód itp. POLECAM
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2000/70 Blender
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2000/70 Blender
pawea
10/11/2013
Polska
Fajny blender
Bardzo fajny i prosty blender. Dzieki wyciąganemu ostrzu można go łatwo myć.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2000/50 Blender
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2000/50 Blender
Michał736
22/09/2013
Polska
Dobry za rozsądną cenę
Jest duży, ale dzięki temu pomieści dużo składników.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2000/70 Blender
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2000/70 Blender