Valmistage oma igapäevased smuutid vaevata tänu võimsale 350 W mootorile. Nautige oma tükivabasid jooke ühe hetkega.
Kaks kiiruseseadet ühtlasema segu jaoks
Kontrollige, kui kiiresti ja peeneks soovite koostisosi segada, kasutades kahte kiiruse seadistust, et valmistada iga kord täiuslikke smuutisid.
Purustage jääd ja teisi kõvemaid koostisosasid
Kas valmistate dipikastet või tervislikku smuutit – teie miniblender saab hakkama kõigega. Alates kiividest kuni jääkuubikuteni, segab ja purustab see ka kõige kõvemaid koostisosasid.
Kaasavõetav joogipudel
Nautige oma smuutisid igal pool, kuhu lähete, tänu kaasaskantavale topsile. Lihtsalt segage smuuti valmis, sulgege kaas ja võite minna!
Kompaktne 10,8 cm disain.
Tänu kompaktsele ja moodsale disainile saate oma miniblenderit hoida köögiletil, et see oleks käepärast ka kiiretel päevadel.
Masinpestavad tarvikud
Ärge muretse pärast smuuti valmistamise ajal blenderi puhastamise pärast. Nii kann kui ka lõiketerad on nõudepesumasinas pestavad.
Vastupidavad roostevabast terasest lõiketerad
Vastupidavad roostevabast terasest lõiketerad püsivad kauem teravad ning rooste- ja plekivabad.
Teie köögi igaks päevaks vajalikud tarvikud
Tutvuge ka meie teiste igaks päevaks vajalike köögitarvikutega ja looge oma köögikomplekt ühtse disaini alusel, mis pakub kauakestvat jõudlust.
2-aastane garantii
Ning lisagarantiina on blenderil 2-aastane garantii.
Üldised andmed
Esmane materjal
Plast Teisene materjal
Metall Eelprogrammeeritud seadistused
Ei Funktsioonid
Segamine Tootetüüp
Minimikser Portsjonite arv
2 Libisemiskindel jalg
Jah Liides
Vajutusnupp Juhtme pikkus
0,85 m Juhtmehoidik
Ei Integreeritud sisse/välja lüliti
Jah Reguleeritav termostaat
Ei Toite märgutuli
Ei Masinpestavad osad
Jah Mahutaseme näidik
Jah Kannu materjal
Plast (PP) Tera materjal
Roostevaba teras Pöördeid minutis (p/min)
25000 BPA-vaba
Jah Impulssfunktsioon
Jah Terad eemaldatavad
Jah Suudab jääd purustada
Jah Suudab segada kuumi koostisosi
Ei Retseptiraamat
Ei Müratase (standardrežiim)
Lc = 86 dB (A) Garantii
2 Sobib kuivtoiduga
Ei Isepuhastusfunktsioon
Ei
Tehnilised andmed
Võimsus
350 W Pinge
230 V Sagedus
50 Hz Arv pakendis
1 Akuga toode
Ei Energiatõhususe klass
Ei
Ühilduvus
Komplektis olevad tarvikud 1
Tsentrifuugi kaas Seonduvad tarvikud 1
DFU Seonduvad tarvikud 2
Garantiileht
Ohutusfunktsioon
Ohutustunnistus
Jah
Kaal ja mõõtmed
Toote pikkus
10,8 cm Toote laius
10,8 cm Toote kõrgus
36,2 cm Toote mass
1,017 cm Pakendi pikkus
14,1 cm Pakendi laius
23,1 cm Pakendi kõrgus
25,1 cm Pakendi kaal
1,38 kg
Kestvus
Vutlar
100% ringlussevõetud materjale Kasutusjuhend
100% ringlussevõetud materjale
Päritoluriik
Tootja
Hiina
