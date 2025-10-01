  • 30-päevane tagastusõigus

  •  Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

  •  E-pood

Otsisõnad

  • Võimas blender igapäevaste smuutide jaoks Võimas blender igapäevaste smuutide jaoks Võimas blender igapäevaste smuutide jaoks
  • Play Pause

    1000 seeria Kannmikser

    HR2040/00

    Overall rating / 5
    • Arvustust Arvustust

    Võimas blender igapäevaste smuutide jaoks

    Loodud teie igapäevast blenderdamisprotsessi täiustama. 350 W võimsus ja terad, mis suudavad töödelda kõiki koostisosi ja isegi jääd purustada, annavad teile kiirelt ja minimaalse vaevaga ühtlase segu.

    Vaadake kõiki eeliseid

    1000 seeria Kannmikser

    Sarnased tooted

    Vaadake kõiki Kannmikser

    Võimas blender igapäevaste smuutide jaoks

    Sinu igaks päevaks vajalik köögiseade.

    • 350-vatine mootorivõimsus
    • Kaasavõetav tops 0,6 l
    • Purustab jääd ja teisi kõvemaid koostisosi
    • Masinpestavad osad
    350 vatti sujuvaks blenderdamiseks igal ajal

    350 vatti sujuvaks blenderdamiseks igal ajal

    Valmistage oma igapäevased smuutid vaevata tänu võimsale 350 W mootorile. Nautige oma tükivabasid jooke ühe hetkega.

    Kaks kiiruseseadet ühtlasema segu jaoks

    Kaks kiiruseseadet ühtlasema segu jaoks

    Kontrollige, kui kiiresti ja peeneks soovite koostisosi segada, kasutades kahte kiiruse seadistust, et valmistada iga kord täiuslikke smuutisid.

    Purustage jääd ja teisi kõvemaid koostisosasid

    Purustage jääd ja teisi kõvemaid koostisosasid

    Kas valmistate dipikastet või tervislikku smuutit – teie miniblender saab hakkama kõigega. Alates kiividest kuni jääkuubikuteni, segab ja purustab see ka kõige kõvemaid koostisosasid.

    Kaasavõetav joogipudel

    Kaasavõetav joogipudel

    Nautige oma smuutisid igal pool, kuhu lähete, tänu kaasaskantavale topsile. Lihtsalt segage smuuti valmis, sulgege kaas ja võite minna!

    Kompaktne 10,8 cm disain.

    Kompaktne 10,8 cm disain.

    Tänu kompaktsele ja moodsale disainile saate oma miniblenderit hoida köögiletil, et see oleks käepärast ka kiiretel päevadel.

    Masinpestavad tarvikud

    Masinpestavad tarvikud

    Ärge muretse pärast smuuti valmistamise ajal blenderi puhastamise pärast. Nii kann kui ka lõiketerad on nõudepesumasinas pestavad.

    Vastupidavad roostevabast terasest lõiketerad

    Vastupidavad roostevabast terasest lõiketerad

    Vastupidavad roostevabast terasest lõiketerad püsivad kauem teravad ning rooste- ja plekivabad.

    Teie köögi igaks päevaks vajalikud tarvikud

    Teie köögi igaks päevaks vajalikud tarvikud

    Tutvuge ka meie teiste igaks päevaks vajalike köögitarvikutega ja looge oma köögikomplekt ühtse disaini alusel, mis pakub kauakestvat jõudlust.

    2-aastane garantii

    2-aastane garantii

    Ning lisagarantiina on blenderil 2-aastane garantii.

    Tehnilisi andmeid

    • Üldised andmed

      Esmane materjal
      Plast
      Teisene materjal
      Metall
      Eelprogrammeeritud seadistused
      Ei
      Funktsioonid
      Segamine
      Tootetüüp
      Minimikser
      Portsjonite arv
      2
      Libisemiskindel jalg
      Jah
      Liides
      Vajutusnupp
      Juhtme pikkus
      0,85 m
      Juhtmehoidik
      Ei
      Integreeritud sisse/välja lüliti
      Jah
      Reguleeritav termostaat
      Ei
      Toite märgutuli
      Ei
      Masinpestavad osad
      Jah
      Mahutaseme näidik
      Jah
      Kannu materjal
      Plast (PP)
      Tera materjal
      Roostevaba teras
      Pöördeid minutis (p/min)
      25000
      BPA-vaba
      Jah
      Impulssfunktsioon
      Jah
      Terad eemaldatavad
      Jah
      Suudab jääd purustada
      Jah
      Suudab segada kuumi koostisosi
      Ei
      Retseptiraamat
      Ei
      Müratase (standardrežiim)
      Lc = 86 dB (A)
      Garantii
      2
      Sobib kuivtoiduga
      Ei
      Isepuhastusfunktsioon
      Ei

    • Tehnilised andmed

      Võimsus
      350 W
      Pinge
      230 V
      Sagedus
      50 Hz
      Arv pakendis
      1
      Akuga toode
      Ei
      Energiatõhususe klass
      Ei

    • Ühilduvus

      Komplektis olevad tarvikud 1
      Tsentrifuugi kaas
      Seonduvad tarvikud 1
      DFU
      Seonduvad tarvikud 2
      Garantiileht

    • Ohutusfunktsioon

      Ohutustunnistus
      Jah

    • Kaal ja mõõtmed

      Toote pikkus
      10,8 cm
      Toote laius
      10,8 cm
      Toote kõrgus
      36,2 cm
      Toote mass
      1,017 cm
      Pakendi pikkus
      14,1 cm
      Pakendi laius
      23,1 cm
      Pakendi kõrgus
      25,1 cm
      Pakendi kaal
      1,38 kg

    • Kestvus

      Vutlar
      100% ringlussevõetud materjale
      Kasutusjuhend
      100% ringlussevõetud materjale

    • Päritoluriik

      Tootja
      Hiina

    Badge-D2C

    Saage selle toote kohta tuge

    Leidke toote näpunäiteid, KKK-d, kasutusjuhendeid ning ohutus- ja vastavusteavet.

    Soovitatud tooted

    Hiljuti vaadatud tooted

    Arvustused

    Kirjuta esimesena oma arvustus

    Väikesed kodumasinad kööki

    Lingil klõpsates lahkute ametlikult Philips Electronics Ltd. ("Philips") veebisaidilt. Kõik sellel saidil esineda võivad lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele on esitatud ainult teie mugavuse huvides ja ei kujuta endast mingil juhul seost ega nendel lingitud veebisaitidel pakutava teabe heakskiitu. Philips ei anna mingeid kinnitusi ega anna mingeid garantiisid mis tahes kolmandate osapoolte veebisaitide või seal sisalduva teabe suhtes.

    Ma saan aru

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.