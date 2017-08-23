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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Find your model number - export Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Cooking Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Find your model number - export Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Cooking Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90

Tootmine lõpetatud

Avance CollectionKüpsetav kannmikser

HR2099/90

4.5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Segage ja valmistage suppe, smuutisid, kastmeid ja muud

Segage ja soojendage suppe, smuutisid, kastmeid ning muud

Kuva kõik eelised

Kuumalt ja külmalt segamine

Segage ja valmistage suppe, smuutisid, kastmeid ja muud

  • 1100 W

  • 40 automaatset küpsetusrežiimi

  • 2-liitrise klaaskannuga

40 automaatselt valmivat peakoka valitud retsepti

40 automaatselt valmivat peakoka valitud retsepti

40 kodust lemmikretsepti, millest leiate inspiratsiooni uute maitsvate toitude proovimiseks.

4 eelseadistatud automaatset toiduvalmistamisprogrammi (20~25 min)

4 eelseadistatud automaatset toiduvalmistamisprogrammi (20~25 min)

Seadmel on neli eelseadistatud programmi, mis pakuvad täiuslikke tulemusi 25 minutiga.

Käsitsi küpsetamise režiim, et saaksite ise toiduvalmistamist kontrollida

Käsitsi küpsetamise režiim, et saaksite ise toiduvalmistamist kontrollida

Seadistatava küpsetusaja ja -temperatuuriga käsitsi küpsetamise režiim (60°C, 80°C või 100°C)

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: VRS_AWARD-612378

Arvustused

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4.5

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

23/08/2017

Lietuva

Lietuva

Puikus smulkintuvas

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Philips smulkintuvas su gaminimo funkcija – įdomi, dėmesį traukianti, naujovė. Gražus dizainas, paprasta naudoti, gerai smulkina. Tiesa, kaitinimo lygiai galėtų būtų su temperatūros davikliais, nėra aišku iki kokios temperatūros pašildys.

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See arvustus tehti tootele „Avance“ kolekcijos HR2099/90 maišytuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele „Avance“ kolekcijos HR2099/90 maišytuvas

14/06/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Blender do zadań specjalnych

Świetnie sprawdza się przy zupach krem. Doskonale miksuje. Fajna funkcja kruszenia lodu. Jego jedyny minus to nie nadaje się do robienia małych porcji. Bardzo ciężko jest wydostać wszystko dokładnie przez noże w środku. Powinna być jakaś możliwość dodatkowego wyjmowania nożyków od góry. Łatwy w czyszczeniu. Wystarczy wkac wody kilka kropel płynu i włączyć na kilka sekund.

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See arvustus tehti tootele Blender z funkcją gotowania z kolekcji Avance HR2099/90

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Blender z funkcją gotowania z kolekcji Avance HR2099/90

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  • Varajane juurdepääs müügile.
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  1. Võrrelge Philipsi parima kannmikseriga HR2094