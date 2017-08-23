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Tootmine lõpetatud
Segage ja valmistage suppe, smuutisid, kastmeid ja muud
Segage ja soojendage suppe, smuutisid, kastmeid ning muud
1100 W
40 automaatset küpsetusrežiimi
2-liitrise klaaskannuga
40 kodust lemmikretsepti, millest leiate inspiratsiooni uute maitsvate toitude proovimiseks.
Seadmel on neli eelseadistatud programmi, mis pakuvad täiuslikke tulemusi 25 minutiga.
Seadistatava küpsetusaja ja -temperatuuriga käsitsi küpsetamise režiim (60°C, 80°C või 100°C)
Auhinnad
4.5
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
ErikaP
23/08/2017
Lietuva
Puikus smulkintuvas
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Philips smulkintuvas su gaminimo funkcija – įdomi, dėmesį traukianti, naujovė. Gražus dizainas, paprasta naudoti, gerai smulkina. Tiesa, kaitinimo lygiai galėtų būtų su temperatūros davikliais, nėra aišku iki kokios temperatūros pašildys.
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See arvustus tehti tootele „Avance“ kolekcijos HR2099/90 maišytuvas
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See arvustus tehti tootele „Avance“ kolekcijos HR2099/90 maišytuvas
Kajamisiu
14/06/2020
Polska
Kinnitatud ostja
Blender do zadań specjalnych
Świetnie sprawdza się przy zupach krem. Doskonale miksuje. Fajna funkcja kruszenia lodu. Jego jedyny minus to nie nadaje się do robienia małych porcji. Bardzo ciężko jest wydostać wszystko dokładnie przez noże w środku. Powinna być jakaś możliwość dodatkowego wyjmowania nożyków od góry. Łatwy w czyszczeniu. Wystarczy wkac wody kilka kropel płynu i włączyć na kilka sekund.
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See arvustus tehti tootele Blender z funkcją gotowania z kolekcji Avance HR2099/90
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See arvustus tehti tootele Blender z funkcją gotowania z kolekcji Avance HR2099/90
Võrrelge Philipsi parima kannmikseriga HR2094