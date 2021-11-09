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Tootmine lõpetatud
220 W
0,4-liitrine plastkann
filtri, peenestaja ja hakkijaga
Impulss
Tükeldage selle ainulaadse märgainete peenestajaga sibulat, küüslauku, ingverit ja tšillipipart.
kaks kaanega nõud, head säilitamiseks või kaasa võtmiseks.
Jahvatage selle unikaalse külgeklõpsatatava peenestajaga kiiresti pähklid ja oad.
4.4
5-st
7
Auhinnad
83%
soovitab seda toodet
Jull23
09/11/2021
Україна
Прекрасный блендер
Покупали для ребенка(делали пюре, крем супчик для первого прикорма, перемалывали крупы для каш). Превосходно перемалывает все продукты, будь то отварное мясо или твёрдая крупа. Со временем стали использовать вместо кофемолка, результат супер.Минусов нет, судите сами:занимает минимум места на кухне, тихий в работе, крышка для стакана(очень удобно для деток), ну и самое главное-9 лет работы без нареканий и каких либо поломок. Сейчас планируем покупку кофемашины и это будет только Philips!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR2860/55 Mini blender
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR2860/55 Mini blender
Lydmilka
18/11/2020
Україна
Мій улюблений помічник
Мені цей блендер подарував чоловік після народження донечки. А це 12 років тому. Спочатку я робила на ньому крем супчик для дитини, а потім відкривала для себе все більші і більші плюси цього чудо помічника. Він настільки багатофункційний, що в мене відпала потреба в каво- млинку, м'ясорубці, він чудово змелює любі горіхи та насіння в маленьку кришку. Загалом я дуже задоволена цим міні блендером. Якість чудова. Працює вже 12 років. Тому рекомендую блендери саме philips якщо шукаєте дійсно якісний товар.
Positiivsed omadused
Довготривалий термін служби, багатофункційний гаджет, простоту використання, помірну ціну
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR2860/55 Mini blender
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR2860/55 Mini blender
Svet12
10/04/2019
Україна
Проверен временем!)
Компактный. Легко собирать. Нашему 10 лет, работаем им постоянно (через 1-2 дня). Все что дети в него заталкивают - перемеливается.
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See arvustus tehti tootele HR2860/80 Міні-блендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR2860/80 Міні-блендер