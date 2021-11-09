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Tootmine lõpetatud

Minimikser

HR2860/80

4.4
| (7) Auhinnad | 83% soovitab seda toodet
Mugav ja lihtsalt kasutatav
220 W mikser 400 ml kannuga, kuivade ja märgade koostisosade peenestaja, kaks kaanega nõud ning mugav juhtmehoidik.
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kuiv- ja märgainete peenestajaga

Mugav ja lihtsalt kasutatav

  • 220 W

  • 0,4-liitrine plastkann

  • filtri, peenestaja ja hakkijaga

  • Impulss

Märgainete peenestaja

Märgainete peenestaja

Tükeldage selle ainulaadse märgainete peenestajaga sibulat, küüslauku, ingverit ja tšillipipart.

kaks kaanega nõud

kaks kaanega nõud

kaks kaanega nõud, head säilitamiseks või kaasa võtmiseks.

Peenestaja

Peenestaja

Jahvatage selle unikaalse külgeklõpsatatava peenestajaga kiiresti pähklid ja oad.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

7

Auhinnad

83%

soovitab seda toodet

3
1

09/11/2021

Україна

Україна

Прекрасный блендер

Покупали для ребенка(делали пюре, крем супчик для первого прикорма, перемалывали крупы для каш). Превосходно перемалывает все продукты, будь то отварное мясо или твёрдая крупа. Со временем стали использовать вместо кофемолка, результат супер.Минусов нет, судите сами:занимает минимум места на кухне, тихий в работе, крышка для стакана(очень удобно для деток), ну и самое главное-9 лет работы без нареканий и каких либо поломок. Сейчас планируем покупку кофемашины и это будет только Philips!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR2860/55 Mini blender

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR2860/55 Mini blender

18/11/2020

Україна

Україна

Мій улюблений помічник

Мені цей блендер подарував чоловік після народження донечки. А це 12 років тому. Спочатку я робила на ньому крем супчик для дитини, а потім відкривала для себе все більші і більші плюси цього чудо помічника. Він настільки багатофункційний, що в мене відпала потреба в каво- млинку, м'ясорубці, він чудово змелює любі горіхи та насіння в маленьку кришку. Загалом я дуже задоволена цим міні блендером. Якість чудова. Працює вже 12 років. Тому рекомендую блендери саме philips якщо шукаєте дійсно якісний товар.

Positiivsed omadused

Довготривалий термін служби, багатофункційний гаджет, простоту використання, помірну ціну

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR2860/55 Mini blender

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR2860/55 Mini blender

10/04/2019

Україна

Україна

Проверен временем!)

Компактный. Легко собирать. Нашему 10 лет, работаем им постоянно (через 1-2 дня). Все что дети в него заталкивают - перемеливается.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR2860/80 Міні-блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR2860/80 Міні-блендер

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.