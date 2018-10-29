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  • Kiire, värske ja tervislik
  • Kiire, värske ja tervislik
  • Kiire, värske ja tervislik
  • Kiire, värske ja tervislik
  • Kiire, värske ja tervislik
  • Kiire, värske ja tervislik
  • Kiire, värske ja tervislik
  • Kiire, värske ja tervislik
  • Kiire, värske ja tervislik
  • Kiire, värske ja tervislik
  • Kiire, värske ja tervislik
  • Kiire, värske ja tervislik
  • Kiire, värske ja tervislik
  • Kiire, värske ja tervislik
  • Kiire, värske ja tervislik
  • Kiire, värske ja tervislik

Tootmine lõpetatud

Minimikser

HR2870/00

Kiire, värske ja tervislik

Erinevalt paljudes poodides pakutavatest keerulistest ja kohmakatest seadmetest on Philipsi miniblenderit HR2870/00 köögis lihtne kasutada. Saate sekunditega valmistada kuni kaks portsjonit, kasutades selleks maitsvaid värskeid koostisosi. Nautige!

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Kiire, värske ja tervislik

  • 250 W

  • 0,6-liitrine plastkann

  • filtri, peenestaja ja hakkijaga

  • Kaks kiirust

Väikese- ja suurekiiruseline impulssrežiim

Väikese- ja suurekiiruseline impulssrežiim

Blenderdage suurel või madalal kiirusel ja kasutage kiiruse juhtimiseks pulseerimisnuppu.

600 ml kann

600 ml kann

600 ml kann sobib suurepäraselt kahe portsjoni jaoks.

kaks kaanega nõud

kaks kaanega nõud

kaks kaanega nõud, head säilitamiseks või kaasa võtmiseks.

Tehnilised andmed

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.