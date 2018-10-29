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Tootmine lõpetatud
HR2870/00
Kiire, värske ja tervislik
Erinevalt paljudes poodides pakutavatest keerulistest ja kohmakatest seadmetest on Philipsi miniblenderit HR2870/00 köögis lihtne kasutada. Saate sekunditega valmistada kuni kaks portsjonit, kasutades selleks maitsvaid värskeid koostisosi. Nautige!
250 W
0,6-liitrine plastkann
filtri, peenestaja ja hakkijaga
Kaks kiirust
Blenderdage suurel või madalal kiirusel ja kasutage kiiruse juhtimiseks pulseerimisnuppu.
600 ml kann sobib suurepäraselt kahe portsjoni jaoks.
kaks kaanega nõud, head säilitamiseks või kaasa võtmiseks.
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