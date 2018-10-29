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Tootmine lõpetatud

Minimikser

HR2870/50

Kiire,lihtne ja mugav

Philipsi minimikser aitab valmistada lõbusate retseptide järgi smuutisid, segusid, suppe, dippe, eksootilisi kokteile või dekadentlikke magustoite ... Ja üksnes sekunditega saate valmistada kuni kaks portsjonit, kasutades hõrke värskeid koostisaineid. Nautige!

Kuva kõik eelised

Looge lõbusaid retsepte selle minimikseri abil

Kiire,lihtne ja mugav

  • 250 W

  • 0,6-liitrine plastkann

  • filtri, peenestaja ja hakkijaga

  • Kaks kiirust

600 ml kann

600 ml kann

600 ml kann sobib suurepäraselt kahe portsjoni jaoks.

kaks kaanega nõud

kaks kaanega nõud

kaks kaanega nõud, head säilitamiseks või kaasa võtmiseks.

Hakkija erinevate koostisainete hakkimiseks

Hakkija erinevate koostisainete hakkimiseks

See Philipsi kannmikseri tarvik muudab teie mikseri täiuslikuks. Hakkija sobib näiteks sibula, maitserohelise, pähklite ja liha peeneks hakkimiseks.

Tehnilised andmed

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.