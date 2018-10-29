30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
HR2870/50
Kiire,lihtne ja mugav
Philipsi minimikser aitab valmistada lõbusate retseptide järgi smuutisid, segusid, suppe, dippe, eksootilisi kokteile või dekadentlikke magustoite ... Ja üksnes sekunditega saate valmistada kuni kaks portsjonit, kasutades hõrke värskeid koostisaineid. Nautige!
250 W
0,6-liitrine plastkann
filtri, peenestaja ja hakkijaga
Kaks kiirust
600 ml kann sobib suurepäraselt kahe portsjoni jaoks.
kaks kaanega nõud, head säilitamiseks või kaasa võtmiseks.
See Philipsi kannmikseri tarvik muudab teie mikseri täiuslikuks. Hakkija sobib näiteks sibula, maitserohelise, pähklite ja liha peeneks hakkimiseks.
Arvustused