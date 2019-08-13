30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
700 W
ProBlend 6
2-liitrise klaaskannuga
Teel olles kasutatav pudelitarvik
Kõikide koostisainete ühtlaseks segamiseks töötasime välja ProBlend6 tehnoloogia.
Kannmikseri 900W mootor on piisavalt võimas, et teie lemmikkoostisosad ühtlaselt ja hästi kokku segada.
Kerge segamine pehmete puuviljade puhul ja jõuline segamine tahkemate puu- ja juurviljade puhul. Käsitsirežiimis valite kiiruse ise.
4.9
5-st
156
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
Koktajl
13/08/2019
Polska
Super
Super godny polecenia koktajle gładkie i dobrze rozdrobnione
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Blender Viva Collection HR3553/00
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Blender Viva Collection HR3553/00
jurek22
19/10/2018
Polska
Łatwy w obsłudze
Łatwy w obsłudze.Stabilny dzięki gumowym przyssawką. Bardzo dobry pomysł z bidonem w którym też można zrobić koktajl. Wygląd też jest ważny może stać w kuchni na blacie.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR3556/00 Blender
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR3556/00 Blender
Milusia
12/07/2018
Polska
Kinnitatud ostja
Pojemny, solidny, wydajny i szybki.
Philips Blender HR3555/00 900 W to solidny, wydajny i pojemny blender. Nie trzeba prosić go, by zblendował wybrane produkty, i tylko sporadycznie przydaje się łyżka do popychania zawartości. Efekt końcowy, czyli koktajl, to - bez przesady - cudny krem. Produkt zdecydowanie wart swej ceny.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR3555/00 Blender
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR3555/00 Blender