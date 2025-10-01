  • 30-päevane tagastusõigus

  Võimas mikser igapäevaste muffinite ja kookide jaoks.

    5000 seeria Mikser

    HR3739/00

    Võimas mikser igapäevaste muffinite ja kookide jaoks.

    Philipsi mikseriga saate valmistada oma perele maitsvaid kohevaid kooke ja saia. Õhulised, koonusekujulised visplid tagavad lühema vahustamisaja ja sileda koogitaigna. Võimas 400 W mootor aitab teil vaevata hakkama saada ka kõige kõvema taignaga.

    5000 seeria Mikser

    Võimas mikser igapäevaste muffinite ja kookide jaoks.

    Sinu igaks päevaks vajalik köögiseade.

    • 400-vatine mootorivõimsus
    • 5 kiirust + turbo kõikide taignate jaoks
    • 25% kiirem võrreldes tavaliste visplitega
    • Masinpestavad osad
    400 W võimas mootor ka kõige tummisema taina valmistamiseks

    400 W võimas mootor ka kõige tummisema taina valmistamiseks

    Võimsa 400 W mootoriga saab hõlpsasti valmistada ka kõige tummisemat tainast.

    Viis kiirust ja turbofunktsioon paremaks jõudluseks

    Viis kiirust ja turbofunktsioon paremaks jõudluseks

    Mitmed eri kiirused annavad teile parima kontrolli segamise üle, samal ajal kui Turbo-režiim aitab teil vaevata segada igasugust vedelat või paksu tainast.

    Visplid ja taignakonksud

    Visplid ja taignakonksud

    Spetsiaalsed lisaseadmed aitavad küpsetada kõikvõimalikke delikatesse. Tänu taignakonksudele saate kodus oma leiba valmistada, samas kui koonusekujuliste visplite abil saab luua mis tahes koogitaigna, mida soovite.

    Koonusekujuline vispel töötab 25% kiiremini kui tavalised visplid

    Koonusekujuline vispel töötab 25% kiiremini kui tavalised visplid

    Ainulaadne koonusekujuline vispel tagab maksimaalse õhu sisseviimise, mis aitab kaasa õhulisele struktuurile ja siledale koogitaignale

    Lihtne visplite paigaldus

    Lihtne visplite paigaldus

    Visplitel on ühes otsas erinev muster, nii et neid saab hõlpsaks paigaldamiseks intuitiivselt kinnitada.

    Mugav visplite vabastusnupp

    Mugav visplite vabastusnupp

    Saate visplid või taignakonksud vabastada lihtsa nupuvajutusega.

    Teie köögi igaks päevaks vajalikud tarvikud

    Teie köögi igaks päevaks vajalikud tarvikud

    Tutvuge ka meie teiste igaks päevaks vajalike köögitarvikutega ja looge oma köögikomplekt ühtse disaini alusel, mis pakub kauakestvat jõudlust.

    2-aastane garantii

    2-aastane garantii

    Lisagarantiina on mikseril 2-aastane garantii.

    Tehnilisi andmeid

    • Üldised andmed

      Esmane materjal
      Plast
      Teisene materjal
      Metall
      Eelprogrammeeritud seadistused
      Ei
      Funktsioonid
      Vahustamine, sõtkumine
      Tootetüüp
      Käsimikser
      Liides
      Pöördnupp
      Juhtme pikkus
      1,2
      Juhtmehoidik
      Jah
      Taimer
      Ei
      Integreeritud sisse/välja lüliti
      Jah
      Reguleeritav termostaat
      Ei
      Toite märgutuli
      Ei
      Masinpestavad osad
      Ei
      Tera materjal
      Roostevaba teras
      Pöördeid minutis (p/min)
      1150
      BPA-vaba
      Jah
      Impulssfunktsioon
      Ei
      Terad eemaldatavad
      Jah
      Suudab jääd purustada
      Ei
      Suudab segada kuumi koostisosi
      Ei
      Retseptiraamat
      Ei
      Müratase (standardrežiim)
      Lc = 86 dB (A)
      Garantii
      2
      Sobib kuivtoiduga
      Ei
      Isepuhastusfunktsioon
      Ei

    • Tehnilised andmed

      Võimsus
      400 W
      Pinge
      230 V
      Sagedus
      50 Hz
      Arv pakendis
      1
      Akuga toode
      Ei
      Energiatõhususe klass
      Ei

    • Ühilduvus

      Komplektis olevad tarvikud 1
      Kahekordne vispel
      Komplektis olevad tarvikud 2
      Taignakonks
      Seonduvad tarvikud 1
      DFU
      Seonduvad tarvikud 2
      Garantiileht

    • Ohutusfunktsioon

      Ohutustunnistus
      Jah

    • Kaal ja mõõtmed

      Toote pikkus
      9 cm
      Toote laius
      19,4 cm
      Toote kõrgus
      31,9 cm
      Toote mass
      1,139 kg
      Pakendi pikkus
      11 cm
      Pakendi laius
      21,2 cm
      Pakendi kõrgus
      20,9 cm
      Pakendi kaal
      1,46 kg

    • Kestvus

      Vutlar
      100% ringlussevõetud materjale
      Kasutusjuhend
      100% ringlussevõetud paberist

    • Päritoluriik

      Tootja
      Hiina

