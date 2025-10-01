Võimas mikser igapäevaste muffinite ja kookide jaoks.
Philipsi mikseriga saate valmistada oma perele maitsvaid kohevaid kooke ja saia. Õhulised, koonusekujulised visplid tagavad lühema vahustamisaja ja sileda koogitaigna. Võimas 400 W mootor aitab teil vaevata hakkama saada ka kõige kõvema taignaga.
Sinu igaks päevaks vajalik köögiseade.
400-vatine mootorivõimsus
5 kiirust + turbo kõikide taignate jaoks
25% kiirem võrreldes tavaliste visplitega
Masinpestavad osad
400 W võimas mootor ka kõige tummisema taina valmistamiseks
Võimsa 400 W mootoriga saab hõlpsasti valmistada ka kõige tummisemat tainast.
Viis kiirust ja turbofunktsioon paremaks jõudluseks
Mitmed eri kiirused annavad teile parima kontrolli segamise üle, samal ajal kui Turbo-režiim aitab teil vaevata segada igasugust vedelat või paksu tainast.
Visplid ja taignakonksud
Spetsiaalsed lisaseadmed aitavad küpsetada kõikvõimalikke delikatesse. Tänu taignakonksudele saate kodus oma leiba valmistada, samas kui koonusekujuliste visplite abil saab luua mis tahes koogitaigna, mida soovite.
Koonusekujuline vispel töötab 25% kiiremini kui tavalised visplid
Ainulaadne koonusekujuline vispel tagab maksimaalse õhu sisseviimise, mis aitab kaasa õhulisele struktuurile ja siledale koogitaignale
Lihtne visplite paigaldus
Visplitel on ühes otsas erinev muster, nii et neid saab hõlpsaks paigaldamiseks intuitiivselt kinnitada.
Mugav visplite vabastusnupp
Saate visplid või taignakonksud vabastada lihtsa nupuvajutusega.
Teie köögi igaks päevaks vajalikud tarvikud
Tutvuge ka meie teiste igaks päevaks vajalike köögitarvikutega ja looge oma köögikomplekt ühtse disaini alusel, mis pakub kauakestvat jõudlust.
