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Viva kollektsioon Kompaktne köögikombain

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Viva kollektsioonKompaktne köögikombain

HR7520/00

Viva kollektsioon Kompaktne köögikombain

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fail, 349.2 kB
  • 10 April 2025

User Manual Philips Viva Collection Compact Food Processor

  • PDF fail, 17.6 MB
  • 10 March 2024

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