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Tootmine lõpetatud

PerfectCare 7000Aurugeneraatoriga triikraud

PSG7028/30

5
| (43) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiire ja võimas
PerfectCare 7000 seeria on loodud teie mugavust silmas pidades. Eemaldatav veepaak lihtsustab kasutamist ja võimas aur pakub suurepäraseid tulemusi. Tänu OptimalTEMP-i tehnoloogiale ei teki ühelegi triigitavale materjalile põletusjälgi.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

suure eemaldatava veepaagiga

Kiire ja võimas

  • Max rõhk 7,5 bar

  • Kuni 500 g võimas auruvoog

  • Eemaldatav 1,8 l veepaak

  • Kandmislukk

Põletusjäljed on välistatud

Põletusjäljed on välistatud

Isegi rööpräheldes või tähelepanu hajumisel on põletusjäljed välistatud. Tänu OptimalTEMP-i tehnoloogiale saame lubada, et see triikimissüsteem ei jäta triigitavale materjalile kunagi põletusjälgi. Võite selle isegi triikimislaual oleva riideeseme peale seisma jätta. Mitte ühtegi põletusjälge ega läiget. Garanteeritud.

Temperatuuriseadistusi ei ole vaja

Temperatuuriseadistusi ei ole vaja

Hoidke oma iganädalases triikimisrutiinis aega kokku. Te ei pea enam pesu eelnevalt sorteerima, temperatuuri muutma ega triikraua kuumenemist või jahtumist ootama. Tänu OptimalTEMP-i tehnoloogiale saate triikida nii teksariiet kui ka siidi ilma temperatuuri reguleerimata. Kõik toimib automaatselt ja kiiresti.

Võimas aur kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Kangekaelsete kortsude korral usaldage pidevat auruvoogu, mis teeb raske töö teie eest. Vaadake, kuidas eriti jõuline aur eemaldab kortsud just siis, kui seda vajate. See sobib ideaalselt ka vertikaalseks aurutamiseks, et rõivaesemeid ja kardinaid värskendada.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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5.0

5-st

43

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

20/01/2022

Україна

Україна

найкращий парогенератор це Philips

до цьго в мене був Perfect Care Aqwa 14 року дуже задоволеній роботою. В новому цьому утюг легенький пари більше шланг гарячіший в роботі. Працює трохи тихіше. Краще филипса немає. Ідеальний в роботі і перфекто прасування

Positiivsed omadused

бездоганний в роботі

Negatiivsed omadused

немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор

08/11/2021

Україна

Україна

Гладить удобно

В целом парогенератор очень хорошо справляется со своими функциями, из плюсов это ,что не надо выставлять температуру, из минусов если не пользовался дня два (стоит без воды) то первый пар идёт с ржавчиной

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор

02/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Бързо, лесно и удобно.

Отговаря на всички параметри за бързо и качествено гладене.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия PerfectCare 7000 PSG7024/20 Ютия с парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия PerfectCare 7000 PSG7024/20 Ютия с парогенератор

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. kuni 30% energiasääst standardi IEC 603311 kohaselt, võrreldes FastCare Compactiga maksimaalse temperatuuri juures