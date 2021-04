rõivaaurutid

Meie uuenduslik FlexHead on lihtsalt reguleeritav võimaldades rõiva alaosa hõlpsati aurutada ilma, et peaksite kummardama või põlvitama. Paindlik auruplaat tagab maksimaalse kokkupuutepinna kangaga, mistõttu läheb vähem auru kaotsi ning tulemus on tõhusam.