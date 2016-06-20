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Tootmine lõpetatud
Profivõimsus
See võimas Philipsi juukselõikur lõikab tänu titaanist lõiketeradele, turborežiimi nupule ja võimsale liitium-ioonakule ka kõige paksemaid juukseid. Ühe kiire laadimisega saate juukselõikurit juhtmeta kasutada kuni 75 minutit.
Titaanist lõiketerad
12 pikkuseseadet
75 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist
Täiustatud titaaniga kaetud lõiketerad, et lõikamisvõime oleks ülihea ja terad püsiksid kaua teravad.
Kõik meie isikuhooldusvahendid on loodud pikaajaliseks kasutamiseks. Toodetel on 2-aastane garantii ja pinge kasutamiseks kõikjal maailmas ning neid ei ole kunagi vaja õlitada.
Lihtsalt avage raseerpea ja loputage seda puhastamiseks kraani all.
4.7
5-st
677
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Georgs
20/06/2016
Latvija
Kinnitatud ostja
Atsauksme
Labdien!Esmu ļoti apmierināts ar pirkumu.ērti lietojams,kluss.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce
taka108
10/10/2015
Latvija
Kinnitatud ostja
Izdevīgs lietošanai
Lietoju jau divus gadus un esmu apmierināta, jo nav jāieeļļo un ir tikai viens uzgalis ar kuru regulē griešanas garumus un to var noņemt, ja vajag .
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce
dziustikas
16/07/2019
Lietuva
Šeimos vyrų mašinėlė
Naudojame šeimos vyrukų šukuosenoms formuoti. Ilgai ieškojome ir bandėme įvairiausias, tačiau šią pasirinkę pagal rekomendacijas, tikrai esame 100% patenkinti. Kirpimas tapo greitas, kas labai svarbu kerpant vaikus. Taip pat labai patinka, kad yra nemažai lygių. Antgalis labai gerai braukiasi per plaukus, nestringa.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė
Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025.