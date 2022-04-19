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NÄGU - piirlid ja hoolduskomp.
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Multigroom series 3000 Kolm-ühes habeme- ja detailipiirel
Tootmine lõpetatud
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QG3320/15
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Kas saan kasutada oma Philipsi groomerit, kui see on vooluvõrku ühendatud?
Kuidas peaksin oma groomerit puhastama?
Miks on minu Philipsi groomeri/piirli/lõikuri sees valge määre?
Kuidas peaksin oma habet Philipsi tootega piirama?
Kust ma leian oma Philipsi groomeri või juukselõikuri mudeli- või seerianumbri?
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