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21
p
Päevad
06
t
Tunnid
02
m
Minutid
29
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
Täiusliku habeme tegemine on nüüd lihtsam
Kujundage oma soovi järgi habe selle habemepiirli abil. Täpsus alates 0,5mm-st kuni 10 mm-ni.
0,5 mm täpsusega seaded
Roostevabast terasest terad
10h laadimist,45min juhtmeta kasut.
Seadke piirel kõige madalamasse asendisse täiusliku, vaid 0,5 mm pikkuse habemetüüka jaoks.
Keerake soovitud pikkuseseade valimiseks ja lukustamiseks rõngast: alustades 0,5 mm kolmepäevahabemest ja lõpetades 10 mm täishabemega; pikkuste vahe on täpselt 0,5 mm.
Philips 3000 habemepiiraja iseterituvad terad jäävad sama teravaks ja tõhusaks kui 1. päeval, et saavutada täiuslik, kuid samas kaitsev raseerimine, ikka ja jälle.
4.2
5-st
12
Auhinnad
83%
soovitab seda toodet
tadre
13/02/2017
Eesti
Kinnitatud ostja
lihtne ja loogiline toode
väga hea kasutada igapäevaselt või nädalas korra. nädalas korra laed ja saab enam-vähem nädala aetud ka
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 habeme- ja tüükapiirel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 habeme- ja tüükapiirel
matkaluz
11/01/2018
Polska
Kinnitatud ostja
dobry sprzęt
mały, poręczny, wygodny w użytkowaniu. Jako że marka uznawana za solidną, to spodziewałem się dobrego sprzętu. I rzeczywiście. Wygodnie leży w dłoni, estetycznie wykonany, wszystko chodzi lekko, bez oporów. Stopniowanie co 0,5 mm się sprawdza, choć zakres długości mógłby być większy. wówczas nie byłaby mi potrzebna maszynka do włosów:)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Trymer do brody i zarostu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Trymer do brody i zarostu
Piter33
11/01/2018
Polska
dobry sprzęt
mały, poręczny, wygodny w użytkowaniu. Jako że marka uznawana za solidną, to spodziewałem się dobrego sprzętu. I rzeczywiście. Wygodnie leży w dłoni, estetycznie wykonany, wszystko chodzi lekko, bez oporów. Stopniowanie co 0,5 mm się sprawdza, choć zakres długości mógłby być większy. wówczas nie byłaby mi potrzebna maszynka do włosów:)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Trymer do brody i zarostu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Trymer do brody i zarostu