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20
p
Päevad
22
t
Tunnid
35
m
Minutid
53
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
Täiusliku kolmepäevahabeme tegemine on nüüd lihtsam
Kujundage oma soovi järgi habe selle tüüka- ja habemepiirli abil. Täpsus alates 0,5mm-st kuni 10 mm-ni.
0,5 mm täpsusega seaded
Täiustatud titaaniga kaetud lõiketerad
1 h laadimist / 90 min juhtmeta kasut.
Keerake soovitud pikkuseseade valimiseks ja lukustamiseks rõngast: alustades 0,5 mm kolmepäevahabemest ja lõpetades 10 mm täishabemega; pikkuste vahe on täpselt 0,5 mm.
Täiustatud titaaniga kaetud lõiketerad, et lõikamisvõime oleks ülihea ja terad püsiksid kaua teravad.
Seadke piirel kõige madalamasse asendisse täiusliku, vaid 0,5 mm pikkuse habemetüüka jaoks.
4.6
5-st
88
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
Mihhail
16/04/2020
Eesti
Aus elu ja loomulik surm
Tere. Tahtsin öelda suur tänu oma vanale toodele. Ostsin kiirelt, mööda minnes Euronics Ülemistel peaaegu 4 aasta tagasi, mais 2016. Kasutasin vähemalt kord nädalas. Seade töötas ausalt 4 aastat läbi. Viimase paar kuud aku hakkas vähem toidet hoidma, lõpuks mootori ajam hakkas libisema ja terad enam ei liiguta. Aus elu ja loomulik surm.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Habeme- ja tüükapiirel
Kasutamise kuupäev 2018-04-16
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Habeme- ja tüükapiirel
Kasutamise kuupäev 2018-04-16
tomelis77
29/10/2020
Lietuva
Nice
Naudoju jau daugiau nei 3 metus ir vis dar veikia, puikiai tinka keliaujant, veikia tiek JAV tiek ES
Positiivsed omadused
Ilgai veikianti baterija
Negatiivsed omadused
Galetu buti pigesnis
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Barzdos ir plaukelių kirptuvas
Kasutamise kuupäev 2018-10-29
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Barzdos ir plaukelių kirptuvas
Kasutamise kuupäev 2018-10-29
Zenon27
21/06/2018
Polska
Kinnitatud ostja
Produkt warty polecenia
Produkt warty polecenia. Dobrze ścina brodę i zarost. Opcja regulacji co 0.5mm daje duże możliwości w pielęgnacji brody, zarostu i baków. Jedyną rzeczą jaka mi nie do końca pasuje jest jego waga. Wydaje się być trochę za lekki, przez co dziwnie leży w dłoni.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Trymer do brody i zarostu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Trymer do brody i zarostu