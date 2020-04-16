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Tootmine lõpetatud

Beardtrimmer series 3000Habeme- ja tüükapiirel

QT4015/16

4.6

| (88) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet

Täiusliku kolmepäevahabeme tegemine on nüüd lihtsam

Kujundage oma soovi järgi habe selle tüüka- ja habemepiirli abil. Täpsus alates 0,5mm-st kuni 10 mm-ni.

Kuva kõik eelised

Kõige mugavam viis habemetüüka tegemiseks

Täiusliku kolmepäevahabeme tegemine on nüüd lihtsam

  • 0,5 mm täpsusega seaded

  • Täiustatud titaaniga kaetud lõiketerad

  • 1 h laadimist / 90 min juhtmeta kasut.

Hõlpsasti valitavad ja lukustatavad pikkuseseaded vahemikus 0,5-10 mm

Hõlpsasti valitavad ja lukustatavad pikkuseseaded vahemikus 0,5-10 mm

Keerake soovitud pikkuseseade valimiseks ja lukustamiseks rõngast: alustades 0,5 mm kolmepäevahabemest ja lõpetades 10 mm täishabemega; pikkuste vahe on täpselt 0,5 mm.

Ülihea lõikamisvõime titaaniga kaetud lõiketeradega

Ülihea lõikamisvõime titaaniga kaetud lõiketeradega

Täiustatud titaaniga kaetud lõiketerad, et lõikamisvõime oleks ülihea ja terad püsiksid kaua teravad.

0,5 mm täpsus

0,5 mm täpsus

Seadke piirel kõige madalamasse asendisse täiusliku, vaid 0,5 mm pikkuse habemetüüka jaoks.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.6

5-st

88

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

1

16/04/2020

Eesti

Eesti

Aus elu ja loomulik surm

Tere. Tahtsin öelda suur tänu oma vanale toodele. Ostsin kiirelt, mööda minnes Euronics Ülemistel peaaegu 4 aasta tagasi, mais 2016. Kasutasin vähemalt kord nädalas. Seade töötas ausalt 4 aastat läbi. Viimase paar kuud aku hakkas vähem toidet hoidma, lõpuks mootori ajam hakkas libisema ja terad enam ei liiguta. Aus elu ja loomulik surm.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Habeme- ja tüükapiirel

Kasutamise kuupäev 2018-04-16

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Habeme- ja tüükapiirel

Kasutamise kuupäev 2018-04-16

29/10/2020

Lietuva

Lietuva

Nice

Naudoju jau daugiau nei 3 metus ir vis dar veikia, puikiai tinka keliaujant, veikia tiek JAV tiek ES

Positiivsed omadused

Ilgai veikianti baterija

Negatiivsed omadused

Galetu buti pigesnis

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Barzdos ir plaukelių kirptuvas

Kasutamise kuupäev 2018-10-29

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Barzdos ir plaukelių kirptuvas

Kasutamise kuupäev 2018-10-29

21/06/2018

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Produkt warty polecenia

Produkt warty polecenia. Dobrze ścina brodę i zarost. Opcja regulacji co 0.5mm daje duże możliwości w pielęgnacji brody, zarostu i baków. Jedyną rzeczą jaka mi nie do końca pasuje jest jego waga. Wydaje się być trochę za lekki, przez co dziwnie leży w dłoni.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Trymer do brody i zarostu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Trymer do brody i zarostu

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.