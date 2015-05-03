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  • Pehme puudutus, sile nahk
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  • Pehme puudutus, sile nahk
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Tootmine lõpetatud

Shaver series 7000 SensoTouchMärg- ja kuivkasutusega pardel

RQ1151/16

4
| (12) Auhinnad | 83% soovitab seda toodet
Pehme puudutus, sile nahk
Philipsi Shaver Series 7000 pardel raseerib pehmelt ja ühtlaselt. Süsteem GyroFlex 2D kohandub hõlpsalt näo kumerustega ja raseerib DualPrecisioni otsakutega ka lühimad karvad.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Pehme puudutus, sile nahk

  • DualPrecision ja GyroFlex 2D

  • 45 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist

  • Täppispiirel ja kott

Lõikamisavad ja - augud eemaldavad ka kõige lühemad karvad.

Lõikamisavad ja - augud eemaldavad ka kõige lühemad karvad.

DualPrecisioni lõiketerad raseerivad mugavalt nii pikad kui ka lühikesed karvad. 1. Avad on pikkade karvade jaoks. 2. Augud lühikeste karvade jaoks.

Suurepärased Lift & Cut terad tõstavad karvad üles, et neid saaks veelgi nahalähedasemalt raseerida

Suurepärased Lift & Cut terad tõstavad karvad üles, et neid saaks veelgi nahalähedasemalt raseerida

Philipsi pardli sisseehitatud kaksikterade süsteem tõstab nahalähedasemaks raseerimiseks karvu.

Kahes suunas liikuvad painduvad raseerimispead kohanduvad hõlpsasti

Kahes suunas liikuvad painduvad raseerimispead kohanduvad hõlpsasti

Pardli GyroFlex 2D piirjooni järgiv süsteem kohandub hõlpsalt teie näo kumerustega, vähendades survet ja ärritust nahalähedaseks raseerimiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

12

Auhinnad

83%

soovitab seda toodet

2

03/05/2015

Polska

Polska

super

bardzo dokładnie goli, nie podrażnia skóry, dokładnie usuwa zarost, szybko można wyczyścić

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver

29/04/2015

Polska

Polska

Bardzo dobra golarka

Ten produkt spełnia moje oczekiwania i polecam go każdemu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver

28/04/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt, który ułatwia codzienne życie

Bardzo dobry produkt. Dokładnie goli zarost. Funkcjonalny kształt. Wydajny akumulator. Golarka kupiona na prezent. Mąż bardzo zadowolony. Zdecydowanie najlepszy model w swojej klasie.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 