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Tootmine lõpetatud
DualPrecision ja GyroFlex 2D
45 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist
Täppispiirel ja kott
DualPrecisioni lõiketerad raseerivad mugavalt nii pikad kui ka lühikesed karvad. 1. Avad on pikkade karvade jaoks. 2. Augud lühikeste karvade jaoks.
Philipsi pardli sisseehitatud kaksikterade süsteem tõstab nahalähedasemaks raseerimiseks karvu.
Pardli GyroFlex 2D piirjooni järgiv süsteem kohandub hõlpsalt teie näo kumerustega, vähendades survet ja ärritust nahalähedaseks raseerimiseks.
4.0
5-st
12
Auhinnad
83%
soovitab seda toodet
stempell
03/05/2015
Polska
super
bardzo dokładnie goli, nie podrażnia skóry, dokładnie usuwa zarost, szybko można wyczyścić
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver
jjooee
29/04/2015
Polska
Bardzo dobra golarka
Ten produkt spełnia moje oczekiwania i polecam go każdemu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver
anabell
28/04/2015
Polska
Bardzo dobry produkt, który ułatwia codzienne życie
Bardzo dobry produkt. Dokładnie goli zarost. Funkcjonalny kształt. Wydajny akumulator. Golarka kupiona na prezent. Mąż bardzo zadowolony. Zdecydowanie najlepszy model w swojej klasie.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.