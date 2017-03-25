30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
DualPrecision ja GyroFlex 2D
50 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist
Täppispiirel ja kott
Jet Cleani süsteem
DualPrecisioni lõiketerad raseerivad mugavalt nii pikad kui ka lühikesed karvad. 1. Avad on pikkade karvade jaoks. 2. Augud lühikeste karvade jaoks.
Philipsi pardli sisseehitatud kaksikterade süsteem tõstab nahalähedasemaks raseerimiseks karvu.
Pardli GyroFlex 2D piirjooni järgiv süsteem kohandub hõlpsalt teie näo kumerustega, vähendades survet ja ärritust nahalähedaseks raseerimiseks.
4.7
5-st
25
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Artur1972
25/03/2017
Polska
Udany produkt
Golarkę używam codziennie od ponad 2 lat i to bez wymiany głowicy golącej. Jedno naładowanie akumulatora wystarcza na około 30-dniową eksploatację. Jak do tej pory jestem z niej bardzo zadowolony. Chyba jedyną jej wadą jest złożona konstrukcja głowicy golącej, co znacząco utrudnia jej czyszczenie/mycie.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
krecik2203
25/06/2016
Polska
Kinnitatud ostja
Super
Naprawdę polecam bo warto.Jestem bardzo zadowolony z produktu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
franek11
24/10/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Doskonały
Golarka naprawdę doskonała daje radę z moim bardzo twardym zarostem nigdy nie goliłem się golarką elektryczną bo żadna nie była w stanie pokonać mój zarost.Golenie tą golarką sprawia przyjemność.Gorąco polecam!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.