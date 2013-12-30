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Tootmine lõpetatud
Parim raseerimiskogemus
Philipsi tipp-pardel SensoTouch 3D RQ1260 pakub teile parimat raseerimiskogemust. GyroFlex 3D-süsteem järgib teie näo kumerusi ja eemaldab UltraTracki otsakute abil iga karva vaid mõne tõmbega.
UltraTrack ja GyroFlex 3D
60 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist
Täppispiirel
Pardli GyroFlex 3D kumerusi järgivad pead kohanduvad sujuvalt iga näokumerusega, vähendades survet ja nahaärritust.
Nahalähedase ja nahka vähem ärritava raseerimistulemuse jaoks on raseerimispeadel kolm raseerimisrada: pilud tavaliste karvade jaoks, kanalid pikkade ja naha ligi hoidvate karvade jaoks ning avad lühikese habemetüüka jaoks näol.
Pardli Aquateci tihend võimaldab teil valida mugava kuiv- või värskendava märgraseerimise vahel. Raseerimisgeeli või -vahu kasutamine lisab nahale meeldivat tunnet.
4.9
5-st
8
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Zadowolony
30/12/2013
Polska
Super sprzęt
Kolejny produkt Philips z tej kategorii - poprzedni służył około 8 lat - zdecydowanie ok !
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver
Сержио
12/04/2019
Україна
Мрія будь-якого чоловіка...
Подарували бритву, Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC, 10 років тому на день народження. Шкіра після гоління, гладка як у немовляти. Безмежно щасливий. Працює як швейцарський годинник ... Через 10 років, на день народження чоловіка подарувала зубну щітку Sonicare DiamondClean HX9352 / 04 ...
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Електробритва для вологого та сухого гоління
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Електробритва для вологого та сухого гоління
01/01/2022
România
Excelent
Il am de 6 ani si sunt foarte multumit de el, trebuie sa ai schimb capetele si in rest este super ok
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat
Kasutamise kuupäev 2020-01-01
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat
Kasutamise kuupäev 2020-01-01
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.