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  • Nahalähedane raseerimine, täiustatud nahakaitse
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  • Nahalähedane raseerimine, täiustatud nahakaitse
  • Nahalähedane raseerimine, täiustatud nahakaitse
  • Nahalähedane raseerimine, täiustatud nahakaitse
  • Nahalähedane raseerimine, täiustatud nahakaitse
  • Nahalähedane raseerimine, täiustatud nahakaitse
  • Nahalähedane raseerimine, täiustatud nahakaitse
  • Nahalähedane raseerimine, täiustatud nahakaitse
  • Nahalähedane raseerimine, täiustatud nahakaitse
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  • Nahalähedane raseerimine, täiustatud nahakaitse
  • Nahalähedane raseerimine, täiustatud nahakaitse
  • Nahalähedane raseerimine, täiustatud nahakaitse
  • Nahalähedane raseerimine, täiustatud nahakaitse
  • Nahalähedane raseerimine, täiustatud nahakaitse
  • Nahalähedane raseerimine, täiustatud nahakaitse
  • Nahalähedane raseerimine, täiustatud nahakaitse

Tootmine lõpetatud

Shaver series 7000Wet & Dry elektripardel

S7782/50

4.7
| (781) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet
Nahalähedane raseerimine, täiustatud nahakaitse
Philips Series 7000 libiseb sujuvalt üle teie naha, tagades nahalähedase raseerimise – seda isegi kolmepäevase habeme puhul. Täiustatud SkinIQ tehnoloogiaga pardel jälgib ja kohandab liikumist, tagades täiustatud nahakaitse.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

koos SkinIQ tehnoloogiaga

Nahalähedane raseerimine, täiustatud nahakaitse

  • Kaitsev SkinGlide’i kate

  • SteelPrecisioni terad

  • Liigutusandur

  • 360-D painduvad raseerimispead

Pardel, mis vähendab hõõrdumist ja ärritust

Pardel, mis vähendab hõõrdumist ja ärritust

Raseerimispea ja naha vahele jääb tõhus kaitsekiht, mille igal ruutmillimeetril on kuni 2000 mikropärlit. See vähendab hõõrdumist kuni 25%*, minimeerides seeläbi nahaärritust.

Rohkem lõikamist iga liigutusega

Rohkem lõikamist iga liigutusega

Võimas, kuid õrn, 45 iseterituvat SteelPrecision'i lõiketera sellel Philipsi pardlil teeb kuni 90,000 lõiketoimingut minutis, lõigates ühe liigutusega rohkem karvu**, et saavutada puhas ja mugav viimistlus.

Aitab teil saavutada parema raseerimistehnika

Aitab teil saavutada parema raseerimistehnika

Liigutusanduri tehnoloogia jälgib teie raseerimistehnikat ja juhendab teid tõhusama tulemuseni. Enamik mehi saavutab parema raseerimisoskuse juba pärast kolme raseerimist ja seda vähemate tõmmetega***.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

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Osad ja tarvikud

    Kiirpuhastuskassett

    CC12/50
    • Kahene komplekt
    • Kuni kuus kuud hügieenilist raseerimist
    • kiirpuhastussüsteemile
    • SH71

    SH71
    Asendusterad

    SH71/50
    • SteelPrecision lõiketerad
    • Sobib S7000 seeriale
    • Sobib S5000 nurgelistele mudelitele
    • Sobib 500 seeriale
    • Ei sobi S5000 ümara kujuga mudelitele

Arvustused

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4.7

5-st

781

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

08/06/2025

Eesti

Eesti

Iga uus asi on hea, kuid see seade isegi üllatas mind, soovitan !

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7882/55 Wet & Dry elektripardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7882/55 Wet & Dry elektripardel

07/11/2024

Eesti

Eesti

Ilisus ja hea pardel

Väga hästi töötab ja ei pea enam zileti üle ajama. Kasutan pardlit üle päeva ja ühe laadimisega kestab mul aku mitu kuud.

Positiivsed omadused

Ei ärrita, lõikab hästi, hea aku

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7886/58 Wet & Dry elektripardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7886/58 Wet & Dry elektripardel

31/10/2023

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Lõikab väga hästi

Lõikab väga hästi ,vedelikuga puhastanud veel ei ole

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7886/55 Wet & Dry elektripardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7886/55 Wet & Dry elektripardel

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 

  1. võrreldes katmata materjaliga

  2. Testides võrreldud Philips Series 3000 mudeliga.

  3. * Põhineb Philips Series S7000 mudeli ja GroomTribe’i rakenduse kasutajate 2019. aasta kogemusel.

  4. * * Võrreldud raseerimisjääkidega pärast puhastusvedeliku või vee kasutamist puhastuskassetis