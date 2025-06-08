Vahetasin hiljuti oma Philipsi pardli uue mudeli 7000 Wet & Dry vastu ja olen oma otsusega väga rahul. Ma kulutan praegu vähem aega raseerimiseks ja efekt on parem, kui varem. See pardel jätab mu näo äärmiselt siledaks, raseerib isegi väikseimad karvad, kui kasutada seda märjalt või kuivalt. Suurepärane disain, väga lihtne puhastada, täpselt see, mida vajan. Olen selle tootega väga rahul. Soovitan soojalt!