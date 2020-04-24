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Tootmine lõpetatud
SHS3300BK/10
Lisabass
Nautige nende mugavate, stabiilsete ja võimsate klambriga kõrvaklappide rütmikaid bassihelisid.
15 mm draiverite ja avatud tagaosaga
Kõrvakonks
27 mm kõlaridraiver on mugavalt kompaktne, kuid siiski piisavalt võimas selge ja võimsa heli esitamiseks ning seega täiusliku suurusega moonutusteta kuulamiselamuse pakkumiseks.
Need erikujuga ja luksuslikest materjalidest valmistatud Philipsi kõrvaklapid sobivad suurepäraselt ja on äärmiselt mugavad. Need takistavad helide hajumist ja võimendavad ka bassi kõla. Pehmendused sobivad suurepäraselt kõrva kujuga.
Ideaalse pikkusega juhe annab teile vabaduse kanda heliseadet soovitud kohas.
4.6
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Szimi95
24/04/2020
Polska
Polecam do biegania
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam
Positiivsed omadused
Dźwięk, Wygoda, Design
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHS3300BK Słuchawki
Kasutamise kuupäev 2019-03-23
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHS3300BK Słuchawki
Kasutamise kuupäev 2019-03-23
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Fajne
Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne
See arvustus tehti tootele SHS3300BK Słuchawki
See arvustus tehti tootele SHS3300BK Słuchawki
Željko
26/07/2017
Hrvatska
Puno bolje od razvikanih modela
Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHS3300BK Slušalice
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHS3300BK Slušalice