Pehmendused muudavad kõrvaklappide kandmise mugavamaks ja parandavad bassi kõla

Need erikujuga ja luksuslikest materjalidest valmistatud Philipsi kõrvaklapid sobivad suurepäraselt ja on äärmiselt mugavad. Need takistavad helide hajumist ja võimendavad ka bassi kõla. Pehmendused sobivad suurepäraselt kõrva kujuga.