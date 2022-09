Kuidas aurutriikrauda puhastada?

Täitke veepaak ja lülitage seade sisse. (Kui triikraua seaded on reguleeritavad, valige MAX TEMP või NO STEAM.) Kui tuli kustub, ühendage seade vooluvõrgust lahti ja hoidke triikrauda kraanikausi kohal, nii et tald oleks horisontaalselt. Aktiveerige nupu või valitsaga CALC CLEAN. (Mudelist olenevalt erinev. Vajaduse korral vajutage ja hoidke all.) Raputage triikrauda aeglaselt edasi-tagasi, kuni triikraud on tühi. Auruavadest tuleb keevat vett, auru ja katlakivi. Talla puhastamiseks kuumutage triikraud ja libistage seda üle kanga. Vajaduse korral korrake toimingut.