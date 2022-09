Kui triikimissüsteemist kostuvad piiksud ja CALC CLEANi tuli vilgub, on aeg katlakivi eemaldada.

Täitke veepaak pooleldi ja veenduge, et triikimissüsteem oleks sisse lülitatud. Kui triikraual on temperatuurivalits koos CALC CLEANi seadistusega, seadistage valits olekusse CALC CLEAN. Asetage triikraud SMART CALC CLEANi anuma peale. Vastav anum on triikimissüsteemi karbis kaasas. Vajutage CALC CLEANi nuppu ja hoidke seda kaks sekundit all, kuni kuulete piikse.

MÄRKUS. Mõnel mudelil on katlakivi eemaldamise nupp triikraua käepideme esiosas. Kui triikimissüsteem lõpetab piiksumise ja CALC CLEANi tuli vilkumise, on puhastustoiming lõpetatud. Toiming kestab umbes 2 minutit. Kuivatage tald puhta rätikuga. Nüüd olete triikimiseks valmis!