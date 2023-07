Lapse toitmine rinna ja pudeliga



Toitmine rinna või pudeliga – võite valida ainult ühe neist või kasutada nende kahe kombinatsiooni, mida nimetatakse kombineeritud toitmiseks.

Kombineeritud toitmine on suurepärane viis tagada, et teie lapsel on alati kõht täis ja tal on alati olemas teie toitev rinnapiim, seda kas otse rinnast või eelnevalt rinnapumbaga pudelisse pumbatud piima näol.



Mõned naised ei saa rinnaga toita ja põhjuseid on mitmeid. Aja jooksul leiate meetodi, mis sobib kõige paremini teie ja teie lapse vajadustega, vaja on vaid olla kannatlik ja kasutada innovaatilise disainiga lutipudelit.