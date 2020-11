Teame, et üks põhjustest, miks ostsite niisutaja või niiskuse eemaldaja, oli hingata puhast õhku ja muuta elukeskkond nauditavamaks. Samuti teame, et paljudel teist on mõned tähtsad küsimused: kas pean kärgfiltrit vahetama, ja kui pean seda tegema, siis millal?

Meil on teile mõned vastused. Kärgfiltri õigel ajal vahetamine pikendab niisutaja kasutusiga ja optimeerib seadme jõudlust.

Selleks et niisutaja toimiks maksimaalselt ja aitaks tervist edendada, soovitame teil osta seadmesse Philipsi kärgfiltri.