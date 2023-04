Veepiiskade tilkumise vähendamine pärast seadme väljalülitamist. Pärast TOITENUPU vajutamist seadme väljalülitamiseks liigutage seadet paar korda edasi-tagasi, et eemaldada kahe mikrokiust harja vahel olev vesi. Vajadusel võite viimased tilgad lapiga eemaldada.



Veejälgede vältimiseks põrandal püüdke seadmega teha vähem tugevaid pöördeid ja vältida seadme külgsuunas liigutamist. Kui see on teie seadme puhul saadaval*, saate aktiveerida vee imamise režiimi, vajutades puhastusrežiimi nupule. Kogu ülejäänud vesi teie põrandal imatakse ära. Selle režiimi kasutamisel ei tule seadmest enam vett ja imemisvõimsus suureneb 45 sekundiks, enne kui seade tavalisele märjarežiimile tagasi lülitub.



Seadme tõstmisel üle lävepaku, vaiba või treppide on soovitatav esmalt aktiveerida vee imamise režiim ja seejärel tõsta seadet. See hoiab ära vee tilkumise märjast otsakust.

* vanematel mudelitel on ainult tavaline märjarežiim ja intensiivne märjarežiim, kuid mitte vee imamise režiim.