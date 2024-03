Aurutamine on suurepärane võimalus anda oma riietele värske ja kortsuvaba välimus olenemata sellest, kas Sind ootab ees lõbus kohting õhtul või oluline intervjuu. Kuna enamikel meist on tihe ajakava, ei ole meil alati aega (või motivatsiooni) auruga triikimiseks ja see on koht, kus käeshoitav rõivaauruti on parim abimees. Pole varem rõivaaurutit kasutanud? Siin on kõik, mida pead teadma: kuidas kasutada käeshoitavat rõivaaurutit riietel, et need näeksid välja nagu uued, lisaks aurutriikraua kasutusjuhend.