Kõik-ühes triikimis- ja aurukeskus 8000

Riietelt kortsude tõhusaks eemaldamiseks hoidke oma kõik-ühes triikimis- ja aurukeskuse plaati riideeseme vastu. Ärge muretsege, et see teie riideeset kahjustada võiks. Kuumutusplaat on selle jaoks spetsiaalselt disainitud. See ei põleta ega jäta kangale märgasid kohti, ning seda saab vajutada otse mis tahes aurutamist vajava riidetüki vastu.