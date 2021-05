Nahalähedase tulemuse saavutamine on raske ja eriti keeruline on see tundliku naha puhul. Keegi ei soovi kannatada punetuse, ärrituse või sissekasvanud karvade pärast. Samas, kui kasutate 7000-seeria pardlit ja teete seda õigesti, siis ei pea te seda enam kogema.



Mida lähedalt raseerimine tähendab?

Enne alustamist paneme eesmärgi paika. Lähedalt raseerimine tähendab, et ei jää habet ega habemetüügast: pehme nahk ja lähedalt raseeritud tulemus, mis räägib iseenda eest. Olete valmis? Näpunäited, kuidas lähedalt raseeritud tulemus kõigest mõne minutiga saavutada.

Märjalt või kuivalt?

Pardliga on kuivraseerimine nahasõbralikum ja põhjustab vähem sisselõikeid. Märgraseerimine võib olla värskendav ja sujuv, aga ainult siis, kui kasutate raseerimisvahtu. Endale sobiva viisi leidmine võib tunduda keeruline – ja eriti tundliku naha puhul – kuid õnneks saame meie teid aidata.



Raseerimisnõuanded

GroomTribe’i isiklik raseerimisplaan sisaldab personaalseid nõuandeid, kuidas saavutada parimat raseerimistulemust. Juhiste abil saate täiustada oma raseerimisoskusi reaalajas. Sünkroniseeritud andmete abil kohandatakse nõu vastavalt teie kogemustele.



1. samm: vältige kuumust

Peske ja loputage nägu, et see oleks tõesti puhas enne, kui sirutate käe pardli järele. Ent ärge käige pika kuuma duši all, vastasel juhul on teie nahk kuum, pundunud, higistav ja seda on võimatu raseerida. Igal juhul peab nahk enne järgmise sammuga jätkamist kuiv olema.

2. samm: raseerige õigesti, järgige juhiseid



Teie 7000-seeria pardel saab hakkama kuni kolmepäevase habemega. Kui teie habe on pikem, siis tuleb seda esmalt kärpida. Märgraseerimiseks (see hõlmab ka duši all raseerimist) kandke näole raseerimisgeeli või -vahtu ning alustage raseerimist ringikujuliste liigutustega.



Esmalt raseerige näokarvade kasvamise suunas, seejärel liikuge nahalähedase tulemuse saavutamiseks vastukarva. Eriti tundliku naha puhul piisab karvade kasvamise suunas raseerimisest.



Selleks et raseerimine oleks lihtsam, tõmmake oma vaba käega nahka õrnalt pingule. Nahalähedase tulemuse saavutamiseks ei ole vaja rakendada suurt jõudu, seega ärge suruge pardlit liiga kõvasti.



Pardel panustab samuti oma osa, tunnetades teie habeme tihedust ja rakendades tihedama karvakasvu puhul suuremat võimsust. Te ei pea ühte kohta mitu korda raseerima – nii vähendate ka raseerimisjärgset ärritust.



Kui raseerite märjalt, siis loputage raseerimispead iga 10–15 sekundi järel, et eemaldada kogunenud vaht või geel, surnud naharakud, karvad ja muu mustus.



3. samm: hooldage näonahka

Nüüd raseerimisjärgse taastumise juurde. Loputage nägu sooja veega, tupsutage õrnalt kuivaks ning kandke vajaduse korral näole habemeajamisjärgset vahendit või niisutajat. Märgraseerimise korral loputage raseerimispead ja laske sel õhu käes kuivada.



Nii lihtne see ongi! Neid samme järgides saavutate nahalähedase raseerimistulemuse igal korral.



Kas teil ei ole veel oma isiklikku raseerimisplaani?

Saage personaalset nõu, kuidas lahendada oma nahaprobleeme, olgu selleks siis punetus, raseerimisjärgne ärritus või sissekasvanud karvad. Koostöös dermatoloogidega arendatud rakendus jälgib teie raseerimistehnikat ja naha olukorda iga raseerimise ajal.



Laadige alla ja ühildage GroomTribe’i rakendus oma iOS- või Android-seadmega.

