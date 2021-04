Kui teil on vaja vahetada Philips SpeedPro või Philips SpeedPro (Max) varstolmuimeja akusid, võtke meiega ühendust (meie teeninduskeskus saab need asendada).



Pange tähele, et Philips SpeedPro või Philips SpeedPro (Max) tolmuimejale pakutav 2-aastane garantii hõlmab ka akusid.