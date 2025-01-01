Millal ma peaksin oma Philipsi puhastusjaama kasseti välja vahetama?

Mitmed tegurid võivad mõjutada seda, kui kiiresti teie puhastusvedeliku tase väheneb. Nende hulka kuuluvad puhastamise sagedus, temperatuur ja muud keskkonnategurid, mis põhjustavad vedeliku aurustumist.



Kui peate oma Quick Clean Pod kasseti välja vahetama, muudab väike aken (näidatud alloleval joonisel) värvi.



Alltoodud tabel annab ligikaudse ülevaate sellest, kui palju puhastustsükleid te igast kassetist välja saate ja kui tihti peate selle välja vahetama, sõltuvalt sellest, kui sageli te oma Quick Clean Podi kasutate.



Kui tihti te pardlit puhastate Puhastustsüklite arv kasseti kohta Kui tihti tuleb kassetti asendada (keskmiselt) Iga päev Umbes 30 Iga kuu Paar korda nädalas Umbes 20 Iga 2 kuu tagant Iga nädal Umbes 13 Iga kolme kuu tagant Iga kuu Approx.3 Iga kolme kuu tagant