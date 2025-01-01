Philipsi klienditugi
Millal ma peaksin oma Philipsi puhastusjaama kasseti välja vahetama?
Philipsi pardli puhtana, värskena ja heas töökorras hoidmiseks peate puhastussüsteemi kasseti regulaarselt välja vahetama.
Selles KKK-s saate teada, kuidas ja millal vahetada kassetti Philipsi Qiock Clean Pod-seadmes (näidatud paremal) ja SmartClean-seadmes (näidatud vasakul).
Märkus: Automaatne puhastussüsteem ei asenda põhjalikku käsitsi puhastamist. Philips soovitab pardlit vähemalt kord kuus põhjalikult puhastada. Täpsemat teavet leiate kasutusjuhendist.
