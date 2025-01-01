TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Klienditoe koduleht

Philipsi klienditugi

Millal ma peaksin oma Philipsi puhastusjaama kasseti välja vahetama?

Philipsi pardli puhtana, värskena ja heas töökorras hoidmiseks peate puhastussüsteemi kasseti regulaarselt välja vahetama.

Selles KKK-s saate teada, kuidas ja millal vahetada kassetti Philipsi Qiock Clean Pod-seadmes (näidatud paremal) ja SmartClean-seadmes (näidatud vasakul).

Märkus: Automaatne puhastussüsteem ei asenda põhjalikku käsitsi puhastamist. Philips soovitab pardlit vähemalt kord kuus põhjalikult puhastada. Täpsemat teavet leiate kasutusjuhendist.

Millal ma peaksin oma Philipsi puhastusjaama kasseti välja vahetama?

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: X9002/10 , XP9400/31 , XP9204/30 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

Korduma kippuvad küsimused

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata

Otsid midagi muud?

Avastage kõik Philipsi klienditoe võimalused

Klienditoe koduleht