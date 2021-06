Kuidas grisli siledaks saada?

Tavaliselt on detsember see aeg aastas, mil mehed kipuvad järgima jõuluvanalt saadud moenõuandeid – täiendades oma garderoobi talvemantlite ja sallidega või kui olete piisavalt õnnega koos ja elate lõunapoolkeral, siis varudes pingul ujumispükse ja manades näole endaga rahulolev naeratus – järgides selliseid hooldusstiile nagu täishabe, mis on loomulik viis enda kaitsmiseks külmade talvetuulte eest või juhul, kui elate lõunapoolkeral, lihtsalt enda lõbustamiseks.

Lugege tervet artiklit