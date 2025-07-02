Otsisõnad

Tänapäevaks loodud retrostiilis heli.

Tina – moodne retrostiilis plaadimängija

Vana sõber. Uus pööre.

TAV9000D/10

Inspireeritud Philipsi ikoonilisest Philettast. Ühendab võimsa ja üksikasjaliku heli voogedastusvalmis Bluetoothi ja rakenduse juhtimisega.

Retro tootesari

Retro. Kuid tänapäevane.

See mineviku ikoonidest inspireeritud retrosari toob vanaisade stiili tänapäeva, olles samal ajal ülikaua kestva aku, voogedastuseks valmis Bluetoothi ja tuulemüra summutavate tehisintelligentsi mikrofonidega. Täiesti retro. Ja täiesti tänapäevane.

Mis on Sajand?

Mis on Sajand?

Kolmeosaline kollektsioon, mis tähistab Philips Soundi 100-aastast sünnipäeva ja saab alguse selle aasta ühteaegu kaasaegses ja retrostiilis toodetest.

100 aastat tagasi astus Philips oma esimesed sammud helimaailmas.

100 aastat esmakordseid saavutusi

100 aastat tagasi astus Philips helimaailmas esimesed sammud, tuues 1927. turule oma esimese raadio ja alustades sajandipikkust innovatsiooni, mis andis maailmale kasseti, boombox’i, CD ja nüüd Sajandi.

Sajandi esimene välja tulev retrostiilis kollektsioon.

Oodata on enamat

Tänavune retrostiilis tootesari on esimene kolmest Sajandi sarjast, millest igaüks avaldab austust meie pärandi teistsugusele osale. Püsige lainel, tulemas on enamat.

