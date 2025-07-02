See mineviku ikoonidest inspireeritud retrosari toob vanaisade stiili tänapäeva, olles samal ajal ülikaua kestva aku, voogedastuseks valmis Bluetoothi ja tuulemüra summutavate tehisintelligentsi mikrofonidega. Täiesti retro. Ja täiesti tänapäevane.
Mis on Sajand?
Kolmeosaline kollektsioon, mis tähistab Philips Soundi 100-aastast sünnipäeva ja saab alguse selle aasta ühteaegu kaasaegses ja retrostiilis toodetest.
100 aastat esmakordseid saavutusi
100 aastat tagasi astus Philips helimaailmas esimesed sammud, tuues 1927. turule oma esimese raadio ja alustades sajandipikkust innovatsiooni, mis andis maailmale kasseti, boombox’i, CD ja nüüd Sajandi.
Oodata on enamat
Tänavune retrostiilis tootesari on esimene kolmest Sajandi sarjast, millest igaüks avaldab austust meie pärandi teistsugusele osale. Püsige lainel, tulemas on enamat.
