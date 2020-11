Lihtne puhastada ja kasutada nii duši all kui ka mujal

Tagab mugava ja nahalähedase tulemuse ning seda võib kasutada ka duši all. Kogu keha raseerimisseade on täiesti veekindel, et saaksite selle pärast kasutamist lihtsalt puhtaks loputada. Pikemate karvade piiramine on tõhusam kuivalt.