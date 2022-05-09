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Päevad
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Tunnid
54
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Minutid
45
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
Tõmmake oma lokkidele tähelepanu
Sublime Ends Curler on meie esimene koolutaja, mis on loodud kaitsma teie juuste hapraid otsi koolutamisel. Tänu meie esmaklassilisele SplitStop tehnoloogiale saate muretult luua need loomuliku välimusega lokid - seega lõpetage enda peitmine ja astuge tähelepanu keskpunkti!
32 mm suur rull
Tehnoloogia SplitStop
Keratiinhooldus
Digitaalne temperatuuriseadistamine
Meie parim saladus lõhkiste juukseotste vältimiseks on uus tehnoloogia SplitStop. Tegu on ainulaadse kombinatsiooniga optimeeritud kuumusjõudlusest ja minimaalsest hõõrduvusest, tagades juuste eest hoolitsemise juurtest otsteni. Soengu kujundamise ajal on rull püsiva ja ühtlaselt optimaalse temperatuuriga, vältides järske temperatuurikõikumisi. Rull on kaetud sileda keraamilise pinnakattega, mis vähendab juuksesalkude hõõrdumist. Looge täiuslikke lokke ja nautige tervemaid ja värsket elujõudu täis juukseotsi.
Keratiin on juuste põhiline koostisosa, mis teeb need tugevaks, terveks ja kauniks. Keraamilist pinda on rikastatud keratiiniga, mis hoolitseb teie juuste eest veelgi paremini.
Digitaalne ekraan koos 8 temperatuuriseadistusega annab teile täieliku vabaduse, et valida oma juuksetüübile sobivaim temperatuur ja vältida kahjustusi.
4.6
5-st
9
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Sanjolina
09/05/2022
Srbija
Super stajler
Cak i cerk od 6 godina i uvijam kosu za "specijalne prilike "ne steti kosu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare BHB868/00 Aparat za uvijanje kose Sublime Ends
Kasutamise kuupäev 2020-05-09
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare BHB868/00 Aparat za uvijanje kose Sublime Ends
Kasutamise kuupäev 2020-05-09
04/05/2021
Česká republika
Po použití jsou vlasy krásně leskle
S výrobkem jsem spokojená, dělá velké vlny, po použití jsou vlasy lesklé, rychle se nahřívá
Positiivsed omadused
lesklé vlasy po použití
Negatiivsed omadused
při uchycení slabšího pramene vlasů, klip úplně nedoléhá
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Kasutamise kuupäev 2020-04-04
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Kasutamise kuupäev 2020-04-04
Terry21
27/02/2019
Česká republika
Jsem maximálně spokojená.
Krasny design, rychle nahřátí a snadne použití diky provedení.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
pärast 2 aastat kestnud lokitangide kasutamise simulatsiooni 180°C juures, keskmistel Euroopa päritolu tervete otstega juustel