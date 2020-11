Tehnoloogia SplitStop on parim viis lõhkiste juusteotste vältimiseks

Meie parim saladus lõhkiste juukseotste vältimiseks on uus tehnoloogia SplitStop. Tegu on ainulaadse kombinatsiooniga optimeeritud kuumusjõudlusest ja minimaalsest hõõrduvusest, tagades juuste eest hoolitsemise juurtest otsteni. Soengu kujundamise ajal on rull püsiva ja ühtlaselt optimaalse temperatuuriga, vältides järske temperatuurikõikumisi. Rull on kaetud sileda keraamilise pinnakattega, mis vähendab juuksesalkude hõõrdumist. Looge täiuslikke lokke ja nautige tervemaid ja värsket elujõudu täis juukseotsi.